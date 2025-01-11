Системы ПВО уничтожили за ночь 85 дронов, сообщило Минобороны России. 31 из них был сбит над Черным морем, по 16 — над Воронежской областью и Кубанью, 14 — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской и по одному над Крымом и Курской областью.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов написал в своем телеграм-канале, что несколько БПЛА (их точное количество не приводится) врезались в две жилых многоэтажки в городе Котовске.

«Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения», — сообщил он.

Первышов добавил, что граждан, чьи квартиры были повреждены, готов принять пункт временного размещения. Кроме того, уточнил он, оперативные службы региона работают в режиме повышенной готовности.

UPD: Первышов сообщил, что в результате атаки дронов в Котовске были повреждены два пятиэтажных дома (выбиты окна и повреждены балконы), пострадали семь человек: «У троих порезы от осколков разбившихся окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление». Эвакуация жителей не проводилась.

Mash писал, что в Котовске пострадали пять человек. По данным телеграм-канала, под удар дронов также попали Анапа, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Тамань и порт Кавказ, а о «беспилотниках сообщают жители Воронежской, Курской, Саратовской, Липецкой области».

Воронежский глава Александр Гусев сообщил, что системы ПВО и средства РЭБ уничтожили «несколько БПЛА», пострадавших и разрушений нет. Позднее он рассказал, что в общей сложности были сбиты 15 беспилотников, вновь отметив, что пострадавших и разрушений нет.

О первых сбитых дронах Гусев сообщил в 0:27 (совпадает с мск), об отбое атаки он написал в 08:13.

Над Белгородским районом российские военные сбили несколько беспилотников самолетного типа (их число не приводится), пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате падения обломков одного из беспилотников в поселке Майский в трех частных домах были выбиты окна, повреждены крыши и надворная постройка.

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио главы Курской области Александр Хинштейн об атаках БПЛА не сообщали. Также об ударах дронов ничего не писал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В мэрии Анапы при этом отметили, что после того, как беспилотники атаковали город, жители «получили предупреждающие об опасности смс-сообщения», а взрывы, которые горожане могли слышать, были связаны с работой систем ПВО. Пострадавших и разрушений нет, отметили в администрации.

В Росавиации сообщили, что утром вводились ограничения на прилет и вылет в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Позднее в ведомстве отметили, что все ограничения были сняты, а в период их действия два самолета, летевшие в Казань, сели на запасном аэродроме в Уфе.