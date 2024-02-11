Житель Элисты, состоявший, по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, вечером 10 февраля устроил взрыв в центре по оказанию психологической помощи. Сам он погиб, еще два человека пострадали. В ночь на 11 февраля второй взрыв произошел в квартире погибшего, когда ее осматривали сотрудники регионального управления Росгвардии, произошел второй взрыв, трое из них ранены. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

Произошел конфликт

Как сообщило следственное управление СКР по Калмыкии, мужчина, устроивший взрыв, пришел в центр психологической помощи в качестве клиента, после чего вступил в некий «конфликт» с работником учреждения.

«В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело; расследование взял на контроль и. о. руководителя следственного управления СКР по Калмыкии Роман Широбоков. Прокуратура республики поставила ход расследования на контроль.

По данным агентства ТАСС, взрыв произошел в здании жилого дома; из него эвакуировали около 30 человек.

Кто устроил взрыв

Как сообщил телеграм-канал Shot, взрыв произошел примерно в 20:20 (совпадает с мск) на первом этаже дома на ул. Клыкова 77В — по этому адресу располагается офис Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». Телеграм-канал «112» уточняет, что центр находится на первом этаже жилого дома.

По данным телеграм-каналов, взрыв устроил некий 29-летний Сергей Д, которого Mash называет «неуравновешенным клиентом». «МК в Калмыкии» пишет, что речь идет о жителе столицы региона, Данилове Сергее 1995 года рождения.

Как пишет Shot, между мужчиной и психологом Намджил Ямановой в ходе общения «разгорелся конфликт». Женщина вместе с мужем «пытались успокоить агрессивного мужчину», но тот внезапно произвел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства (СВУ).

Baza сообщила, что Сергей пришел в «Альтернативу» с пакетом в руках; в разгар спора с сотрудниками центра «в пакете сдетонировало взрывное устройство». Мужчина в результате ЧП погиб на месте.

Кто пострадал

Пострадали в результате взрыва психолог Намджил Яманова и ее муж Герман, которые были экстренно госпитализированы в реанимацию с тяжелыми осколочными ранениями, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, 35-летняя Яманова работала в офисе на ул. Клыкова психологом и была учредителем частного образовательного центра «Альтернатива». Ее 37-летний муж заехал к ней в офис, чтобы забрать с работы.

В минздраве республики сообщили, что пострадавшие находятся в отделении анестезиологии и реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев уточнил, что состояние пострадавших оценивается как «стабильно тяжелое».

Еще один взрыв

В ночь на воскресенье, 11 февраля, в Элисте произошел еще один взрыв. По данным СУ СКР по Калмыкии, детонация неустановленного взрывного вещества произошла примерно в 01:20 по месту проживания мужчины, который совершил подрыв в помещении центра психологической помощи.

«Пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК), говорится в сообщении.

По сообщению Shot, взрыв в доме на Родниковой улице произошел, когда силовики проводили обыск по адресу мужчины, подорвавшего центр «Альтернатива». По предварительной информации, неизвестное СВУ сработало «в одной из комнат частного дома».

Baza утверждает, что один из сотрудников правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии, «в результате взрыва у него оторвало ногу и повредило глаз». Следователи предполагают, что дом мог быть заминирован, пишет канал.

По данным «МК в Калмыкии», при обыске домовладения по улице Родниковой полицейские обнаружили «пластиковые баклажки с неизвестным веществом белого цвета», взрыв произошел «во время извлечения».

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что в связи с происшествиями в Элисте отменил свое участие в мероприятиях, посвященных празднованию Белого месяца «Цаган Сар — Сагаалган — Шагаа», на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.