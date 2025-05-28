Детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева рассказала, что выехала в Байкальск, где подросток, по предварительным данным, зарезали четверых и еще четверых ранил, после чего взорвал дом и погиб сам. Что известно о трагедии — в материале RTVI.

По словам Афанасьевой, группа подростков собралась на даче отметить день рождения одного из них.

«Часть ребят осталась ночевать, другие ушли домой. Ночью один из подростков напал с ножом на своих сверстников. Причины агрессии устанавливаются», — сообщила омбудсмен.

Она отметила, что в результате инцидента погибли пять человек, включая нападавшего. Еще четверо оказались в больнице, троим из них оказывается психологическая помощь.

«Дети находятся в глубоком шоке. Один ребенок прооперирован, в зависимости от состояния он будет транспортирован в Иркутск для дальнейшего лечения», — добавила Афанасьева.

По ее словам, на месте происшествия находится она, следователи, полицейские, прокурор, а также министры здравоохранения и образования.

По предварительным данным, ребята на профилактических учетах не состояли, уточнила омбудсмен.

Глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский сообщил, что в городе объявлен трехдневный траур — с 28 по 30 мая.

В СУ СКР по Иркутской области сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. По данным следствия, инцидент произошел в городе Байкальске, в частном доме в СНТ «Горный Байкал», где собралась группа молодых людей.

«В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался, сообщили следователи.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль и поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о ходе расследования.

Как пишет Baza, группа из 14 подростков отмечала день рождения 15-летней девочки в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Поздно вечером пятеро, включая именинницу, ушли домой, остальные решили заночевать.

По словам участников мероприятия, пишет телеграм-канал, больше всех напился 17-летний Михаил, которого якобы «несколько раз пытались отправить спать, но он отказывался заканчивать вечеринку».

«По предварительным данным, в какой-то момент Михаил стал приставать к 14-летней Вике и предлагать ей заняться сексом. Девочка ответила отказом. Михаил был настойчив, и тогда за Вику вступились другие дети. Предварительно, это и стало причиной конфликта. Вскоре Миша взял канцелярский нож и стал резать подростков», — говорится в посте.

В результате подросток зарезал четверых, еще несколько человек ранил. Одному из пострадавших, по данным телеграм-канала, ножом попали в сонную артерию, подросток в тяжелом состоянии.

Нападавший, по информации Baza, после произошедшего «открыл газ, поджег дом, в котором находился, и погиб сам».

Кроме того, телеграм-канал утверждает, что одна из девочек притворилась мертвой после того, как нападавший ударил ее ножом, и это «спасло ей жизнь».

«После того как Михаил ушел в другую комнату, Вероника выбежала на улицу и побежала к соседям за помощью. Именно они и вызвали полицию. Еще одной девочке, 14-летней Вике, удалось спастись уже перед самым взрывом. Девочка находилась в доме до последнего и смогла оттуда выбежать, только когда увидела, что Михаил открывает газ», — говорится в посте. По информации Baza, родители многих подростков не знали, где они находятся.

Как пишет Shot, погибшими оказались 16-летняя девочка и трое мальчиков: один 13 лет и двое 14-ти. Их тела якобы нашли на кухне. Нападавший, по данным телеграм-канала, открыл газ и взорвал дом «после того, как увидел приехавших на место полицейских». Газовый баллон, по неподтвержденной информации, стоял около стола, где сидели подростки.

Также Shot пишет, что подозреваемый был влюблен в именинницу и организовал ее день рождения на даче своего старшего брата.

«В какой-то момент девочка отвергла чувства Миши, из-за чего он взял нож и напал на других участников тусовки. Сама Настя сумела выбежать с дачи вместе с другими подростками. Как нам стало известно, все погибшие и пострадавшие учились в одной школе в Байкальске. У никого из них не было проблем с оценками», — говорится в посте.