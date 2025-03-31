Открывший стрельбу с крыши здания в Мурманске отказался вступать в переговоры, силовики решили его нейтрализовать, сообщает региональное управление СКР. Стрелок находится в тяжелом состоянии.

«Установлено, что в вечернее время 30 марта 2025 года находящийся на крыше дома 10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

На месте стрельбы обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в СК.

SHOT пишет, что стрелок собирался поджечь крышу — он облил ее бензином.

«Огонь 44-летний подозреваемый вел из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27», — отмечает телеграм-канал.

По данным Mash, стрелок состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В экстренных службах опровергли ТАСС эту информацию.

SHOT отмечал, что район, где шла стрельба, оцепили, движение транспорта на Кольском проспекте, в районе Молодежного проезда, полностью перекрыли.

«Взять штурмом крышу сразу не смогли — входы были заблокированы колючей проволокой», — писал телеграм-канал.

До того, как стрелок был обезврежен, мурманский губернатор Андрей Чибис сообщил о работе силовиков на месте и призвал местных жителей отойти от окон. Глава региона также просил не снимать и не выкладывать в Сеть видео работы правоохранительных органов.