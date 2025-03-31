Открывший стрельбу с крыши здания в Мурманске отказался вступать в переговоры, силовики решили его нейтрализовать, сообщает региональное управление СКР. Стрелок находится в тяжелом состоянии.

«Установлено, что в вечернее время 30 марта 2025 года находящийся на крыше дома 10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен», — говорится в сообщении ведомства.

СУ СК России по Мурманской области

По данным СК, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

На месте стрельбы обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в СК.

SHOT пишет, что стрелок собирался поджечь крышу — он облил ее бензином.

«Огонь 44-летний подозреваемый вел из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27», — отмечает телеграм-канал.

По данным Mash, стрелок состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В экстренных службах опровергли ТАСС эту информацию.

SHOT отмечал, что район, где шла стрельба, оцепили, движение транспорта на Кольском проспекте, в районе Молодежного проезда, полностью перекрыли.

«Взять штурмом крышу сразу не смогли — входы были заблокированы колючей проволокой», — писал телеграм-канал.

До того, как стрелок был обезврежен, мурманский губернатор Андрей Чибис сообщил о работе силовиков на месте и призвал местных жителей отойти от окон. Глава региона также просил не снимать и не выкладывать в Сеть видео работы правоохранительных органов.