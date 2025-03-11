Американский блогер и журналист Лекс Фридман рассказал, что массовая атака беспилотников произошла «совсем рядом» с местом, где он находился. Об этом он написал в соцсети Х.

Журналист добавил, что собирается отправиться в Саудовскую Аравию, не уточнив цель визита. Фридман также написал, что вносит свою «небольшую лепту» для заключения мирного соглашения.

«Я сейчас нахожусь в Москве, скоро отправлюсь в Саудовскую Аравию. Эта массовая атака беспилотников произошла совсем рядом с местом, где я нахожусь. Я в порядке», — написал он.

Американский блогер отметил, что столкнулся с тем же, когда приезжал на Украину.

«И сейчас в Москве то же самое. Это не действия двух сторон, которые стремятся к миру», — подчеркнул Фридман.

28 февраля американский журналист сообщил, что поедет в Москву после интервью с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Фридман не уточнил цель визита в Россию.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что Фридман уведомил российскую сторону о желании приехать в Москву и обсудить возможность интервью с президентом.

22 января на подкасте комика и актера Джо Рогана Фридман рассказал, что планирует приехать в Россию и взять интервью у российского президента. Американский журналист напомнил, что уже брал интервью у президента Украины Владимира Зеленского.