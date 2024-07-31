После серии положительных тестов спортсменов на употребление допинга Всемирное антидопинговое агентство (WADA) расследует, почему Китай и другие страны ссылаются на «загрязненную пищу» в качестве объяснения, пишет The New York Times (NYT).

Всемирный антидопинговый регулятор сообщил, что спортсмены в Китае и других странах, чьи тесты на запрещенные препараты дали положительный результат, избегают наказания, утверждая, что непреднамеренно употребили вещества, повышающие спортивные результаты, через пищу.

Заявление Всемирного антидопингового агентства появилось после того, как The New York Times сообщила о ранее необнародованном случае: два китайских пловца, у которых в 2022 году нашли стероиды, были оправданы в конце 2023 года после того, как национальное антидопинговое агентство КНР обвинило в этом гамбургеры. Это уже третий случай за последние годы, когда Китай объясняет «загрязнением» пищевых продуктов положительные тесты членов своей национальной сборной по плаванию.

«Результаты, которые мы имеем сейчас, — это результаты нашего научного метода тренировок», — заявили NYT сами пловцы, принимающие сейчас участие в Олимпийских играх.

В своем заявлении Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что параллельно с делами этих двух пловцов изучает истории двух других китайских спортсменов — стрелка и велосипедиста — которые в начале 2023 года сдали положительные тесты на стероид метандиенон.

Антидопинговый регулятор Китая провел тесты, в ходе которых метандиенон был обнаружен в десятках образцов мяса в стране, и в конечном итоге оправдал всех четверых спортсменов. После этого ВАДА заявило, что в начале 2024 года начало собственное расследование, «чтобы оценить обстоятельства, масштаб и риск заражения мяса метандиеноном в Китае и других странах».

«По количеству случаев очевидно, что проблема заражения существует в нескольких странах мира», — заявило агентство, добавив, что обеспокоено количеством допинговых дел, которые закрываются без каких-либо дисциплинарных мер из-за невозможности оспорить теорию попадания допинга в организм спортсмена.

«Было много случаев положительных тестов, но в конечном итоге дела были закрыты без санкций как нарушения без вины, иногда с необычными методами заражения», — говорится в заявлении WADA.

Агентство констатировало, что эта проблема вышла за рамки Китая и распространилась на такие страны как США, где в последние месяцы было зарегистрировано несколько случаев, связанных с «крайне сложными сценариями заражения», которые были приняты в качестве законной причины не наказывать спортсменов.

В апреле NYT сообщила, что 23 китайских пловца, у которых за несколько месяцев до Олимпиады в Токио в 2021 году был выявлен положительный результат на допинг, были оправданы после того, как китайский антидопинговый регулятор пришел к выводу, что они непреднамеренно употребили это вещество с едой в отеле, где остановились.

Незадолго до парижской Олимпиады возникли вопросы о том, как британские чиновники смогли оправдать двукратную олимпийскую чемпионку по тхэквондо Джейд Джонс, которая отказалась сдавать допинг-пробу. Обычно такой отказ приводит к дисквалификации, но Джонс избежала этого из-за «исключительных обстоятельств», которые не были обнародованы.

В Конгрессе США двухпартийная группа из Палаты представителей и Сената усилила давление на WADA, представив законопроект, который дает Вашингтону больше рычагов воздействия на агентство — в том числе позволяет Белому дому приостанавливать его финансирование. США через ассигнования Конгресса ежегодно вносят больше денег в годовой бюджет WADA, составляющий примерно $50 млн, чем любая другая страна. Ожидается, что в 2024 году американские ассигнования агентства составят около $3,6 млн.

«Наше послание простое: нас не заставят молчать за попытки продвигать честную игру», — заявила выступившая соавтором законопроекта сенатор из Теннесси Марша Блэкберн. По ее словам, в Вашингтоне глубоко обеспокоены попытками Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы те прекратили федеральное расследование обработки положительных тестов 23 пловцов. На прошлой неделе МОК предоставил право проведения зимних Олимпийских игр 2034 года Солт-Лейк-Сити только при условии, что США не подорвут полномочия ВАДА в отношении допинговых дел.