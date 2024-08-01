Евросоюз может включить в новый пакет антироссийских санкций ужесточение запрета на импорт морепродуктов из России, пишет немецкая газета Die Welt, сайт которой заблокирован Роскомнадзором. На введении новых ограничений в дополнение к уже действующим настаивают страны Балтии.

Запрет на импорт российских морепродуктов, икры и ракообразных в страны Евросоюза действует с весны 2022 года, он был введен вскоре после начала военной операции на Украине. Теперь же Латвия, Литва, Эстония и Швеция требуют добавить к нему ограничения на ввоз свежей рыбы и рыбных продуктов — трески, сельди, кильки.

По данным Die Welt, на Россию приходится большая часть импортируемой Евросоюзом рыбы — например, около 70% минтая. В отдельных странах — в частности, в Германии — российский минтай составляет 85% экспорта. ФРГ зависит от импорта рыбы, поскольку ее собственное рыболовство практически не развито: в стране всего шесть траулеров.

Управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии Штефан Майер предупредил об отсутствии альтернативы импорту российской рыбы на данный момент. Он выразил уверенность в том, что американские поставщики — как и любые другие — не смогут компенсировать запрет ее поставок для немецкого рынка. По словам Майера, ни у одной другой страны в мире, кроме России, нет рыболовного промысла такого объема.

Die Welt утверждает, что Евросоюз планирует обсудить новые ограничения в начале осени 2024 года. Обсуждение инициировано странами Балтии, которые в июле призвали Евросовет и Еврокомиссию наказать Россию за нарушение сезонного запрета на отлов рыбы в Балтийском море. По версии властей Эстонии, Литвы, Латвии и Швеции, Россия своими действиями подорвала общие усилия по восстановлению истощившихся запасов рыбы на Балтике.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев обвинил эти страны в том, что они, добиваясь ужесточения санкций против России, хотят таким образом обеспечить себе самим конкурентное преимущество, но не думают при этом об интересах европейских потребителей рыбы. По словам Зверева, запрет на импорт российской рыбы в ЕС спровоцирует рост цен, от которого выиграют компании самого Евросоюза. Обвинения в несанкционированном вылове рыбы глава ВАРПЭ назвал голословными.