Компания Apple по требованию китайских властей удалила из магазина приложений App Store в Китае сервисы WhatsApp, Threads, Telegram и Signal, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как заявила Apple, от нее потребовали удалить определенные приложения из соображений национальной безопасности. «Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если мы с ними не согласны», — указала компания.

Мессенджеры, о которых идет речь, доступны в Китае только через VPN-сервисы, однако по-прежнему широко используются гражданами, пишет WSJ. Издание отмечает, что власти Китая с опаской относятся к подобным платформам, поскольку считают, что они могут использоваться для распространения негативного контента и вызывать волнения.

По данным источника WSJ, знакомого с ситуацией, Государственная канцелярия интернет-информации КНР потребовала удалить WhatsApp and Threads из App Store, поскольку в них есть политический контент, содержащий «проблематичные» упоминания о председателе КНР Си Цзиньпине. Но представитель Apple заявил в разговоре с WSJ, что не это послужило причиной.

Как пишет WSJ, Apple сталкивается с необходимостью удалять приложения в Китае после того, как китайские власти издали указ, обязывающий разработчиков мобильных приложений зарегистрировать свои приложения в регулирующих органах к марту 2024 года. Китай заявил, что незарегистрированные приложения будут удалены из магазинов приложений. Как поясняли власти страны, это касается приложений, которые считаются небезопасными, — например, те, которые связаны с телефонным мошенничеством.