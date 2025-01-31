В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta)* были взломаны аккаунты минимум 100 журналистов и различных гражданских активистов, пишет The Guardian. Руководство сервиса обвинило в предполагаемых атаках израильскую компанию Paragon Solutions.

Издание отмечает, что пострадавших предупредили о возможном взломе их устройств. В пресс-службе WhatsApp сообщили The Guardian, что у представителей мессенджера есть «высокая уверенность» в том, что не менее 90 пользователей было атаковано и «возможно скомпрометировано».

В статье уточняется, что атаки были прекращены в декабре. Для взлома злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение, разработанное израильской компанией. При этом они придерживались схемы «с нулевым кликом», то есть жертвам не нужно было переходить по каким-либо ссылкам для заражения.

В WhatsApp считают, что смартфоны пользователей могли быть «заражены» через вредоносный PDF-файл, который отправляли лицам, добавленным в групповой чат. Представители мессенджера убеждены, что компания Paragon связана с распространением шпионских программ.

«[Компания] WhatsApp пресекла кампанию по внедрению шпионского ПО от Paragon, которая была направлена на ряд пользователей, включая журналистов и представителей гражданского общества. Мы напрямую связались с теми, кто, по нашему мнению, пострадал», — заявил представитель компании.

В статье отмечается, что шпионское ПО Paragon, известное как Graphite, обладает возможностями, аналогичными шпионской программе Pegasus, созданной израильской технологической компанией NSO Group. Если Graphite заражает телефон, то оператор шпионского ПО получает к нему полный доступ, включая возможность читать сообщения, отправляемые через зашифрованные мессенджеры, такие как WhatsApp и Signal.

Paragon Solutions была основана бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Позднее стало известно, что компанию должна была купить американская частная инвестиционная фирма AE Industrial Partners за 900 млн долларов. Однако, как уточняет The Guardian, сделку еще не одобрило Минобороны Израиля, а Paragon пока что не числится среди активов AE Industrial Partners.

В конце октября 2019 года WhatsApp обвинил NSO Group в использовании мессенджера для слежки и подал иск против израильской компании. В нем говорилось, что фирма использовала серверы мессенджера для рассылки вредоносного программного продукта. Злоумышленники якобы устанавливали на телефоны пользователей программное обеспечение для слежки с помощью функции звонка. Причем вредоносный код мог передаваться даже в том случае, если человек не ответил на входящий вызов.

В американской компании заявили, что телефоны 1,4 тыс. пользователей, в том числе диссидентов, дипломатов и журналистов, стали объектами слежки. В израильской компании отвергли все обвинения и заявили, что продают свои разработки лишь спецслужбам и правоохранительным органам для предотвращения преступлений и терактов.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.