Wildberries в тестовом режиме нанимает иностранцев в рамках международного сотрудничества, сообщили RTVI в пресс-службе маркетплейса. Так в компании прокомментировали публикации телеграм-каналов о трудоустройстве сотен граждан КНДР на склад в Подмосковье.

«Компания в тестовом режиме работает с кадровым агентством по привлечению исполнителей из разных стран в рамках международного сотрудничества. Компания соблюдает необходимые требования при сотрудничестве с занятыми из-за рубежа в рамках пилотного проекта», — сообщили в Wildberries.

По итогам пилотного проекта компания намерена принять решение о его масштабировании. Других подробностей в пресс-службе маркетплейса не привели.

В то же время в Wildberries заверили, что на логистических центрах компании «ведут деятельность» граждане России.

«На двух объектах в Московской области также предусмотрена возможность для занятых из стран ЕАЭС. Обязательным условием при оформлении являются разрешения на работу и официальное подтверждение соответствующих органов права на пребывание на территории России», — говорится в сообщении.

14 апреля в соцсетях появились сообщения о появлении на складах Wildberries в Подмосковье граждан КНДР. В частности, в сообществе «Подслушано Склад Wildberries Электросталь» во «ВКонтакте» были опубликованы два ролика, на которых группа женщин идет по рабочим помещениям. Авторы подобных публикаций утверждают, что это граждане КНДР, которых нанимает Wildberries.

В феврале рязанские телеграм-каналы сообщили о возможном трудоустройстве граждан КНДР в Wildberries в Рязани. В публикациях утверждалось, что около 100 женщин из КНДР прошли обучение для работы на складе и якобы заключили трехлетний рабочий контракт. Комментируя эти сообщения, в пресс-службе Wildberries заявили о привлечении в тестовом режиме граждан разных стран в рамках пилотного проекта, предполагающего международное сотрудничество, передает Русбейс.