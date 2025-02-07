Прокуратура Московской области снова проверит компанию Wildberries после того, как в январе сотрудники ее складов пожаловались на возобновление практики их досмотра с раздеванием. Об этом пишут «Ведомости».

«В прокуратуре области по вашему запросу организована проверка. О результатах вам будет сообщено дополнительно», — сказал газете начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Андрей Малютин.

В Wildberries изданию заявили, что компания «всегда сотрудничает с правоохранительными органами и окажет им необходимое содействие».

В середине января «Ведомости» рассказали, что работники подмосковного логистического технопарка «Софьино» обсуждают в одном из отраслевых телеграм-чатов новые правила досмотра, введенные там с начала года якобы для профилактики воровства.

«Ура, теперь раздеваемся до трусов. Раздеваемся у входа, выбегаем с манатками через турникет и там одеваемся. Точно так же и в обратку», — писала одна из участниц 10 января 2025 года.

По словам другой женщины, сотрудники снимают одежду в раздевалке за турникетами.

По данным издания, практику «голых» досмотров подтвердили и другие работники компании. При этом представитель ООО «РВБ» — совместного предприятия, которое после объединения компаний Wildberries и Russ занимается розничной торговлей через интернет, — в разговоре с «Ведомостями» отрицал введение новой процедуры.

«Сотрудники охранной организации осуществляют бесконтактный осмотр исполнителей, который проводится на добровольной основе и не подразумевает требования раздеться до нижнего белья», — утверждали в «РВБ».

Если на сотрудника пало подозрение, то его досматривают с привлечением правоохранительных органов, которые проводят процедуру «в установленном законом порядке», добавили в компании. Там также пояснили, что осмотры при входе проводятся для того, чтобы не допустить проноса на территорию сортировочных центров запрещенных вещей, таких как зажигалки, колюще-режущие предметы, оружие.

Представитель «РВБ» обещал, что предприятие проведет проверку по факту сообщений в чатах и напомнил, что сотрудники могут пожаловаться руководству через специальное приложение, к которому имеют доступ.

«Исключительно добровольно». Как сотрудников раздевают и снимают на камеру

Про обыски сотрудников на складах Wildberries впервые стало известно в июне 2022 года. Тогда сайт Baza опубликовал фото и видео с камер наблюдения сортировочного центра в подмосковном Подольске. В кадре было видно, как мужчины проходят через рамки металлоискателей и через турникеты в одних трусах и носках, сдают охранникам на проверку обувь и униформу, получают их обратно и идут одеваться.

Один из сотрудников тогда рассказал, что женщин и мужчин досматривают раздельно, у них разные раздевалки на разных этажах, в мужской охранники — мужчины, в женской — женщины. По его словам, при проверке могут потребовать чек, чтобы доказать, что обувь своя, а не со склада. «Трусы можно свои», — говорилось в материале. Сотрудник также утверждал, что в договоре про такие досмотры ничего не написано.

Адвокат Вадим Багатурия тогда предположил в комментарии RTVI, что «скорее всего, такой досмотр предусмотрен трудовым договором этой компании». «В таком случае все законно, потому что делается как бы добровольно», — пояснил он.

В июле того же года депутат Госдумы Сергей Обухов обратился в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) и в прокуратуру и с просьбой провести проверку. Роструд написал в ответе, что в Wildberries действует положение по организации пропускного и внутриобъектового режима.

«Согласно [этому документу] любые действия, предложенные сотрудниками частной охранной организации, осуществляются исключительно с добровольного согласия работников», — сообщалось в ответе ведомства, копию которого опубликовала журналистка Ксения Собчак.

Подмосковная прокуратура, в свою очередь, установила в декабре 2022 года, что досмотр личных вещей сотрудников склада производился незаконно, пишут «Ведомости». Устранить нарушения поручили гендиректору ООО «Вайлдберриз» Татьяне Бакальчук (ныне Ким) и директору охранной организации. Начальника и сотрудника охраны тогда привлекли к дисциплинарной ответственности, но оснований для возбуждения уголовного дела прокуроры не увидели, сообщает издание.

В апреле 2023 года в соцсетях распространилось видео женского досмотра на одном из складов Wildberries, предположительно, в Петербурге, среди прочих его показали телеграм-каналы Mash и RT. Девушки также проходили процедуру, раздевшись до нижнего белья. Судя по всему, запись было сделана не камерой наблюдения, а человеком на смартфон.