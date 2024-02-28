Американская компания PlanetRisk, которая связана с властями и спецслужбами США, разработала сервис Locomotive, позволяющий отслеживать географическое перемещение людей с помощью их смартфонов. Об этом пишет журнал Wired со ссылкой на книгу журналиста Байрона Тау «Средства контроля», которая вышла 27 февраля. Как утверждает издание, с помощью этой программы американские спецслужбы пытались следить за президентом России Владимиром Путиным.

По данным Wired, работа над Locomotive началась в 2016 году после прихода в PlanetRisk IT-специалиста Майка Йигли. До этого он проводил несколько презентаций для сотрудников спецслужб о том, какие данные содержатся в приложениях на смартфонах и почему они могут представлять угрозы для национальной безопасности.

Wired пишет, что Йигли в том числе рассказывал о своем эксперименте, в ходе которого он смог получить сведения о перемещениях сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Пентагона с помощью приложения для знакомств. Проанализировав данные других пользователей сервиса, специалист смог определить, где они живут и путешествуют. Также полученные данные позволили строить предположения о том, с кем встречается тот или иной человек.

Как отмечает Wired, целью Йигли было показать, что в базовых технических данных, поступающих с каждого мобильного телефона в мире, кроется информация, которую люди, возможно, не хотели бы «передавать на весь мир». PlanetRisk, утверждает Тау, использовала эти данные — с помощью «анонимного» рекламного идентификатора, который владельцу каждого смартфона присваивают Apple и Google, компания могла отслеживать куда идет человек, что он делает, а также какие программы использует.

Название для сервиса придумала десятилетняя дочь Йигли, которая образовала Locomotive от слов «локация» и «мотив». Общая стоимость создания демонстрационной версии программы составила около $600 тыс. — его оплатили несколько исследовательских подразделений Пентагона.

Как пишет Wired, изначально Locomotive использовали для наблюдения за ситуацией в Сирии, в том числе за попытками вербовки боевиками ИГ* новых членов. Позднее команда PlanetRisk поняла, что с помощью сервиса можно отслеживать и мировых лидеров, говорится в материале.

Получив набор данных по России, сотрудники стартапа начали отслеживать смартфоны в окружении президента России Владимира Путина, утверждает издание. Специалисты определили, что устройства могли принадлежать водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим помощникам и другому персоналу, который находился в окружении российского лидера. Телефоны этих людей, как отмечает Wired, можно было отследить по рекламным данным. В результате PlanetRisk могла знать, куда едет Путин и кто входит в его окружение, указывает издание.

Реакция Кремля на возможную слежку за Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с информацией Wired о попытках спецслужб следить за Путиным.

«Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что российские спецслужбы делают «все необходимое» для обеспечения безопасности главы государства. «Нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки, наблюдения и так далее. Все, кто пользуется смартфонами, должны отчетливо это понимать», — заключил Песков.

В 2021 году Путин рассказывал, что у него нет мобильного телефона. Песков объяснял, что российскому президенту не нужен смартфон, поскольку есть другие способы оперативной связи.

*запрещенная в России террористическая организация