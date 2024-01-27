В 2022 и 2023 годах российские власти проводили встречи, на которых обсуждались способы подрыва роли доллара как мировой резервной валюты. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренние документы Совета безопасности России, которые предоставила изданию одна из европейских разведывательных групп.

В одном из документов, как утверждает WP, указывается, что конечная цель Москвы якобы заключается в «демонтаже» созданной после Второй мировой войны глобальной финансовой системы и, как следствие, уничтожении «власти, которую она дает Вашингтону».

«Одна из важнейших задач — создание нового мирового порядка. Западные страны во главе с Соединенными Штатами пытались навязать свою собственную структуру, основанную на их доминировании», — цитирует WP фрагмент, который содержится в документе Совбеза, датированном апрелем 2023 года.

В другом документе, на который ссылается WP, речь идет о сотрудничестве России и Китая в области искусственного интеллекта, киберсистем и «интернета вещей». Проект предполагает создание Москвой и Пекином новой финансовой системы и цифровой евразийской валюты, основанной на альтернативных платежных системах, в числе которых блокчейн. Как указывает издание, это необходимо для того, чтобы «обойти доминирование Запада в мировых финансовых операциях». По данным WP, документ написал секретарь Совбеза Николай Патрушев, а в Кремле его распространили летом 2023 года.

По мнению неназванных европейских чиновников, Москва все больше стремится использовать свое положение в мире «для подрыва Запада, в том числе на Ближнем Востоке». В то же время собеседники считают, что Россия «не всесильна».

«Россия пытается использовать все возможности — они очень последовательны и систематичны», — заявил высокопоставленный европейский чиновник в разговоре с WP.

По словам высокопоставленного собеседника, большая часть Запада надеется на «возвращение к прежнему порядку», в то время как в России поняли, что это невозможно и «настало время создавать новое будущее».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с WP отверг утверждения о том, что Москва пытается противостоять доминированию США в мировой финансовой системе. В то же время представитель Кремля признал, что российская сторона работает над созданием финансовых альтернатив.

«[Кремль] внимательно следит за ситуацией и создает новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной», — сказал Песков.

Он также добавил, что действия «коллективного Запада» подрывают доверие без какой-либо помощи со стороны Москвы.