Если Конгресс США не достигнет соглашения по законопроекту о помощи иностранным государствам, Украину ждут «ужасающие последствия», пишет обозреватель The Washington Post (WP) Макс Бут.

Он убежден, что неспособность Вашингтона поддержать Киев средствами, составляющими около 1% федеральных расходов, станет «величайшей внешнеполитической ошибкой США, по крайней мере, со времен вторжения в Ирак, а ее геополитические последствия будут еще более серьезными».

Макс Бут отмечает, что в середине 2023 года ВСУ производили 7 тысяч артиллерийских выстрелов в день, а к концу года — всего 2 тысячи выстрелов, тогда как российские войска могут позволить себе до 10 тысяч выстрелов ежедневно.

Обозреватель WP считает, что, хотя Украина часто и активно использует «взрывные дроны», ее преимущество в этом плане потеряно, поскольку Россия «создает свои собственные беспилотники и импортирует их из Ирана».

Бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд, который в ноябре провел на Украине три недели, рассказал Буту, что «российские дроны сейчас доминируют в воздушном пространстве, <…> эффективно меняя динамику наземных операций». Именно они, по словам бывшего военного, во многом обеспечили «срыв» украинских атак и успех «российских миссий глубокого удара».

В числе других причин провала контрнаступления ВСУ Арнольд назвал «расширение возможностей российской артиллерии и беспилотников», а также «плотность российских минных полей». Он убежден, что «если неравенство в возможностях [сторон конфликта] продолжит расти — а это станет неизбежным последствием прекращения помощи США — Украина столкнется с возможностью российского прорыва».

По оценке Джека Уотлинга из Королевского института вооруженных сил в Лондоне, сейчас ВС России «не в состоянии атаковать Киев, но они смогут сделать это к 2025 году». Наихудшим сценарием аналитик назвал «немедленное прекращение помощи США Украине»: это, по его мнению, приведет к постепенной утрате возможностей ВСУ в 2025 году и «краху» в 2025 году, когда Россия «расширит активный фронт».

Обозреватель WP обратил внимание на то, что в последнее время российские войска сосредоточились на уничтожении украинских заводов, выпускающих технику для военных нужд, и тем самым еще сильнее сокращают возможности ВСУ. «Россия пытается истощить украинские боеприпасы ПВО, и украинские военные предупреждают, что их запасы на исходе», — отметил Макс Бут.

Профессор стратегических исследований из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О’Брайен заявил WP, что если США перестанут помогать Украине, европейским странам придется «исчерпать все свои запасы боеприпасов» — а такое решение способны принять лишь немногие европейские лидеры.

«Прекращение помощи США вряд ли положит конец украинскому сопротивлению, но сделает его значительно более дорогостоящим и менее успешным», — приходит к выводу автор статьи.