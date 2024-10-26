Американская газета The Washington Post впервые за 36 лет отказалась публично высказываться в поддержку какого-либо кандидата на выборах президента в США. Как сообщил директор издания Уильям Льюис, газета впредь отказывается от поддержки кандидатов в главы государства. С 1976 года газета поддерживала демократов, за исключением лишь выборов, которые прошли в 1988-м.

«The Washington Post не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты на грядущих выборах. Как и на других будущих президентских выборах», — написал Льюис в разделе «Мнение».

Впервые The Washington Post поддержала одного из кандидатов в президенты на выборах 1952 года, когда отдала предпочтение республиканцу Дуайту Эйзенхауэру. В 1976 году газета поддержала демократа Джимми Картера и в последующие годы неизменно высказывалась в пользу кандидатов от Демпартии.

Исключением стал только 1988 год, когда The Washington Post не стала поддерживать ни одного из кандидатов. Тогда на выборах победил республиканец Джордж Буш-старший, кандидатом от демократов был Майкл Дукакис.

В отдельной статье на сайте The Washington Post сообщается со ссылкой на источники, что сотрудники редакции подготовили материал в поддержку демократки Камалы Харрис, но до его публикации дело так и не дошло. Решение отныне не высказываться в пользу одного из кандидатов принял владелец издания — основатель Amazon Джефф Безос, рассказали источники.

Это вызвало «немедленное и горячее осуждение со стороны широкого круга подписчиков, политических деятелей и комментаторов СМИ». Давний колумнист газеты Роберт Каган в знак протеста уволился, а группа из 11 обозревателей подписала статью с осуждением такого решения.

Ранее от поддержки какого-либо кандидата отказалась газета Los Angeles Times, которая с 2008 года поддерживала кандидатов от демократов. Из-за этого уволилась глава редакционного совета издания Мариэль Гарса.

Выборы в США пройдут 5 ноября, конкуренцию Харрис составит республиканец Дональд Трамп. Инаугурация победителя состоится в январе 2025 года.