В США расследуют дело о мошенничестве предпринимателя из Индии Гаурава Шриваставы, который жертвовал многомиллионные суммы американской Демократической партии и в то же время вымогал средства у крупных бизнесменов, прикрываясь совместной фотографией с президентом Джо Байденом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Гаурав Шривастава бросил колледж и по грин-карте переехал из Индии в США, где решил заручиться поддержкой американских демократических элит для осуществления большого плана. Позже его партнеры рассказали газете, что он им говорил о цели создать частную военную компанию (ЧВК), которую бы поддерживал Белый дом.

Как пишет WSJ, в США Шривастава начал активно тратить деньги на нужды и мероприятия Демократической партии. По данным Федеральной избирательной комиссии, в 2022 году перед промежуточными выборами в Конгресс индиец выделил демократическому Комитету большинства (Senate Majority PAC) $500 тыс.

После этого он также пожертвовал $200 тыс. организации, собирающей средства для продвижения кандидатов от Демпартии в Конгресс (DCCC), а в 2023 году внес еще $50 тыс. в «Фонд победы Байдена». В целом, как утверждает газета, за последние пару лет предприниматель из Индии вложил в различные фонды демократов более миллиона долларов.

По информации издания, крупные пожертвования в демократические кампании способствовали личной встрече Шривастава с американским президентом, после чего у индийца появилось общее фото с Байденом.

Заручившись поддержкой демократических элит, индиец занялся созданием ЧВК, пишет WSJ. Главой своей военной компании он выбрал американского генерала Уэсли Кларка, который руководил операцией в Югославии.

Мошеннические схемы

Однако ЧВК и прямые связи с высокопоставленными лицами США стали прикрытием для Шриваставы, занявшегося мошенничеством. Как пишет газета, индиец, представляясь агентом ЦРУ и демонстрируя снимок с Байденом, оказывал давление на бизнесменов и вымогал у них крупные суммы, а также точки месторождения золота.

В частности, одной из жертв индийца стал нидерландский нефтяной бизнесмен Нильс Троост, руководитель энергетической торговой компании Paramount Energy & Commodities SA. Компания Трооста долгое время сотрудничала с Москвой и была поставщиком российской нефти, но после начала боевых действий на Украине и санкций Евросоюза с этим возникли трудности.

По информации WSJ, Шривастава настоял на том, чтобы Троост продал ему половину своей компании, перерегистрировал ее из Швейцарии в США, а также выделил ему $51 млн через индонезийского посредника. По словам Трооста, индиец обещал ему помочь обойти санкции и продолжить торговлю российской нефтью. В качестве аргументов и подтверждения своего влиятельного положения он демонстрировал снимок с Байденом и утверждал о работе в ЦРУ.

Однако деловое предприятие индийца было уловкой, а полученные от бизнесмена средства были направлены на нужды Демократической партии США, пишет газета.

«Он никогда не показывал, на что тратятся деньги», — поделился Троост в интервью WSJ.

Вскрывшиеся мошеннические схемы Шриваставы привели к тому, что демократы начали замораживать полученные от индийца средства, а ФБР занялась его делом. По информации издания, сейчас политики из Демократической партии стараются дистанцироваться от Шриваставы и разорвать с ним всяческие связи.

Газета также писала, что одним из крупных вложений Шриваставы в нужды Демпартии стало финансирование конференции по продовольственной безопасности, в которой также участвовал сенатор Чак Шуммер.

При этом сам Шривастава вместе со своей супругой Шарон создал американский Фонд по продовольственной безопасности. Согласно информации на сайте организации, «Фонд семьи Гауравы и Шарон Шривастава» основан в 2015 году. Его основная цель — «помогать сообществам по всему миру, у которых не было таких основных ресурсов, которые есть в Соединенных Штатах».