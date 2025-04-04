Дешевые китайские товары могут заполнить мировой рынок после введения крупных торговых пошлин со стороны США, основного коммерческого партнера КНР. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Масштабные тарифы президента США Дональда Трампа могут привести к тому, что часть поступающей в Штаты китайской продукции уйдет на мировой рынок, который «и без того переполнен товарами китайского производства», допустили опрошенные газетой экономисты. Сегодня в поисках новых рынков сбыта находятся китайские товары на сумму $400 млрд, отмечает WSJ.

Другие крупные страны-экспортеры из Азии — например, Япония, Южная Корея и Вьетнам — также могут столкнуться с растущими препятствиями на пути своего экспорта.

Но именно на товары китайского производства пришелся один из основных ударов тарифной политики Трампа. Согласно заявлению президента США, китайский импорт будет обложен пошлиной размером в 34% — и это в дополнение к двум тарифам по 10% каждый, ранее введенным Трампом, и другим действующим ограничениям. По оценкам экономистов, таким образом Белый дом повышает среднюю ставку на китайский импорт примерно до 70%.

Другим странам будет сложно «поглотить» китайские товары, которые обычно шли на огромный американский рынок, считает WSJ. Издание привело данные Бюро переписи населения, согласно которым в 2024 году США импортировали из Китая продукции на сумму около $440 млрд.

При этом маловероятно, что китайский импорт в США сразу же снизится до нуля, так как значительная часть товаров и деталей для их изготовления производится в КНР.

«Сокращение расходов США на китайский импорт означает, что нераспроданные товары придется куда-то девать. Однако стремительный рост китайского экспорта уже привел к усилению напряженности в отношениях между Китаем и крупными мировыми экономиками, и она может еще больше усилиться, если экспортеры попытаются разгрузить товары, предназначенные для США, в других странах», — пишет WSJ.

Одним из решением проблемы может стать увеличение расходов внутри самого Китая, полагают экономисты. По их мнению, это должно помочь китайской промышленности и увеличит импорт из других государств.

В Пекине заявили, что примут контрмеры против тарифов Трампа, но не уточнили, какие именно. Ранее Китай ввел ответные пошлины размером в 15% на импорт из США птицы, пшеницы, кукурузы и хлопка и размером в 10% на американские соевые бобы и говядину, а также ввел ограничения в отношении нескольких американских компаний.