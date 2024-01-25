Все большее число врачей выступают за то, чтобы перестать называть раком или карциномой рак предстательной железы, который растет очень медленно или не растет вообще. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как объясняют медики, слово «рак» настолько пугает пациентов и их близких, а иногда и врачей, что лечение зачастую оказывается более агрессивным, чем оно могло бы быть. В результате у мужчин, прошедших лечение, остаются тяжелые побочные эффекты.

Подобный отказ от слова «рак» не стал бы беспрецедентным: ранее уже были переименованы некоторые формы рака щитовидной железы, шейки матки и мочевого пузыря, напоминает WSJ.

«Слово “рак” вызывает столько беспокойства и страха. Пациенты думают: если я не сделаю что-то завтра, это убьет меня. На самом деле это не так», — сказала Лаура Эссерман, профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета (Сан-Франциско), которая выступает за переименование одного из видов рака молочной железы.

По словам Эссерман, десятки лет назад рак часто обнаруживали на более поздних стадиях, когда вероятность летального исхода была выше. Но теперь скрининги позволяют выявить «резервуар заболеваний, которые менее агрессивны, и некоторые из них могут даже пройти сами по себе».

«Все думают, что раннее выявление спасает жизни, но на самом деле все немного сложнее», — отметила Эссерман.

Рак предстательной железы — самый распространенный вид онкологии среди мужчин в США и второй по смертности, пишет WSJ. По словам Скотта Эггенера, профессора хирургии и уролога-онколога Чикагского университета, около 60% мужчин с раком предстательной железы первой степени предпочитают активно наблюдаться у врача, тогда как остальные выбирают более агрессивное лечение — как правило, хирургическое или лучевое.

Майкл Зелефски, вице-президент и профессор радиационной онкологии в медицинском центре NYU Langone Health (Нью-Йорк) отметил, что все больше данных свидетельствуют об эффективности тщательного мониторинга как метода лечения рака предстательной железы малой степени тяжести.

В качестве примера издание упоминает британское исследование с участием 1,6 тыс. мужчин с раком предстательной железы малой степени риска, при котором применялись хирургическое вмешательство, облучение или активное наблюдение. Спустя 15 лет исследователи обнаружили, что показатели смертности у всех мужчин были низкими и одинаковыми для каждой группы — независимо от того, какой метод лечения использовался.