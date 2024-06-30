Сотрудники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обвинили его основателя Клауса Шваба и других представителей руководства в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние жалобы, электронные письма, более 80 нынешних и бывших сотрудников ВЭФ и других людей, знакомых с ситуацией.

По сообщению WSJ, хотя ВЭФ называет своей миссией «улучшение положения в мире», в действительности его сотрудники сталкиваются с атмосферой, «враждебной по отношению к женщинам и чернокожим». В частности, карьера минимум шести сотрудниц ВЭФ пострадала из-за их беременности или декретного отпуска.

Еще шесть сотрудниц рассказали о сексуальных домогательствах со стороны старших менеджеров, некоторые из которых все еще работают в организации. Два человека при этом отметили, что подвергались домогательствам со стороны VIP-гостей ВЭФ.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, известная организацией ежегодных встреч в швейцарском Давосе при участии руководителей бизнеса и политических лидеров. На встречах обсуждаются вопросы политики, экономики и общественной жизни.

Некоторые собеседники издания утверждают, что женщины на форуме регулярно «подвергаются сексуализации и объективизации» — такой тон якобы «задается на самом верху организации». По словам сотрудников ВЭФ, уже с первых лет существования организации женщин предупреждали, что Шваб, если оказаться с ним наедине, может сделать им неприятные замечания по поводу внешности.

Барбара Эрскин, которая некогда работала в ВЭФ руководителем отдела коммуникаций, рассказала, что Шваб просил члена совета директоров убедить ее похудеть. Еще три женщины, тоже работавшие со Швабом, пожаловались на непристойные комментарии, которые он якобы отпускал в их адрес.

Женщина, работавшая у Шваба администратором, вспоминает, что он приглашал ее на частные ужины и экскурсии. По ее словам, ей не раз приходилось объяснять, что она не готова к чему-либо кроме профессиональных отношений.

«Я знала, что нравлюсь ему и что он находит меня симпатичной. Каждый мужчина, обладающий большой властью, думает, что может заполучить любую женщину, и им не стыдно», — сказала WSJ Мириам Буссина, в 1990-х годах работавшая личным помощником Шваба на ВЭФ.

Она утверждает, что Шваб неподобающим образом хвалил ее одежду, стрижку и фигуру, заставляя чувствовать себя некомфортно. В то время возможности пожаловаться на такое поведение не было, пояснила Буссина.

В материале WSJ описаны и такие случаи дискриминации, как оскорбительные высказывания в адрес темнокожих и увольнение сотрудников старше 50 лет в целях снижения среднего возраста персонала.

Шваб 21 мая объявил о намерении покинуть пост исполнительного председателя ВЭФ. Как пишет WSJ, это заявление было сделано после того, как он направил письмо издателю и главному редактору газеты, в котором выразил обеспокоенность по поводу готовящейся к публикации статьи о нем.

В пресс-службе ВЭФ отказали WSJ в интервью со Швабом. Представитель организации Янн Цопф заявил, что статья газеты якобы «неверно характеризует [ВЭФ], ее культуру и коллег, включая основателя».

В организации заверили, что ВЭФ нетерпима к притеснениям и дискриминации и должным образом реагировала на все полученные жалобы, а сам Шваб никогда не заигрывал с сотрудницами и не устанавливал возрастных ограничений для сотрудников.