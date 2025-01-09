Председатель КНР Си Цзиньпин пришел в ярость после слов известного китайского экономиста Гао Шаньвэня, который усомнился в надежности данных об экономическом росте Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Шаньвень — главный экономист государственной компании SDIC Securities, который часто консультировал правительство по вопросам экономической и финансовой политики. В середине декабря, выступая на форуме в Вашингтоне, он предположил, что за последние два-три года реальный рост ВВП Китая в среднем мог составлять около 2%, «хотя официальная цифра близка к 5%».

«Мы не знаем истинных показателей реального экономического роста Китая», — сказал Гао Шаньвэнь.

Как утверждается в статье, Си «еще больше разгневали» сомнения Гао Шаньвэня в том, что китайские власти способны предпринять необходимые шаги для стимулирования роста экономики. Экономист предположил, что шаги Пекина в этом направлении будут носить «весьма конъюнктурный характер».

«В конечном счете, я не думаю, что они смогут с уверенностью выполнить то, что обещали», — сказал экономист на форуме.

По данным источников WSJ, китайский лидер приказал провести расследование в отношении Гао Шаньвэня и привлечь его к дисциплинарной ответственности. В итоге экономисту запретили публичные выступления на неопределенный срок, но работу он сохранил, утверждают собеседники газеты.

Отмечается, что в последние месяцы Пекин стремится пресекать любые негативные высказывания о состоянии китайской экономики. Замдиректора Института экономики при государственной Китайской академии общественных наук Чжу Хэнпэна в прошлом году задержали и отстранили от должности после того, как он раскритиковал в закрытом чате WeChat действия Си в области экономики. По данным WSJ, замечания Чжу также включали завуалированные ссылки на смертность китайского лидера.

В декабре WSJ писала, что китайские экономисты и стратеги ведущих брокерских компаний стараются придерживаться официальной позиции правительства и проявляют осторожность в своих комментариях из-за ужесточения контроля.

По оценке Всемирного банка, рост ВВП в Китае по итогам 2024 года составляет 4,9%, а в 2025 году он составит 4,5%. Банк скорректировал свои прогнозы по этим показателям: ранее он оценивал рост ВВП Китая в 2024 году на уровне 4,8%, а в 2025 году — 4,1%.