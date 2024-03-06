Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, претендент на выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, намерена объявить о выходе из президентской гонки. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, ожидается, что в 10:00 (18:00 мск) среды, 6 марта, Хейли выступит с заявлением в городе Чарлстон в штате Южная Каролина. Она призовет экс-президента Дональда Трампа заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые ее поддержали.

5 марта в США прошел так называемый супервторник — первый вторник марта в год выборов. В этот день традиционно проходят праймериз сразу во многих штатах. По предварительным данным, победу на республиканских праймериз с большим отрывом одержал Дональд Трамп, его соперница Никки Хейли победила только в штате Вермонт.

Нынешний президент США Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, одержал победу во всех 15 штатах, где во вторник состоялись праймериз демократов или собрания их партийного актива (кокусы).

Никки Хейли родилась в Бамберге (штат Южная Каролина) 20 января 1972 года в сикхской семье. Она занимала пост губернатора Южной Каролины (2011-2017), была постоянным представителем США при ООН (2017-2018). В своем первом выступлении в качестве постпреда США при ООН в феврале 2017 года заявила, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

В конце декабря 2023 года Хейли пообещала, что в случае избрания на пост президента помилует экс-главу государства Дональда Трампа, которому в США предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам (они связаны в том числе с попытками отменить результаты выборов 2020 года и нападением на Капитолий в январе 2021 года).

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября.