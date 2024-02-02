США в эти выходные начнут наносить удары по целям в Ираке и Сирии в ответ на удар беспилотника по американской базе в Иордании, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников. По данным издания, целями атаки станут иранские силы и объекты.

Согласно материалу издания, президент США Джо Байден «одобрил планы многодневных ударов в Ираке и Сирии по многочисленным целям». Ответные меры США начнутся в эти выходные и будут носить «многоуровневый характер», сочетая военные действия с другими шагами, которые могут быть скорректированы, чтобы дать понять, что Вашингтон не стремится к дальнейшей эскалации, пишет WSJ.

По словам чиновников США, цель состоит в том, чтобы заставить Иран и поддерживаемые им группировки прекратить атаки по всему региону на фоне того, как Белый дом и его союзники продолжают переговоры о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

На прошлой неделе, 28 января, Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотника на американскую базу на северо-востоке Иордании близ границы с Сирией. Жертвами атаки стали трое военнослужащих США, еще 34 были ранены.

Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку БПЛА на действующие в Сирии и Ираке «радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном», пообещав привлечь виновных к ответственности. Вместе с тем, подчеркивает WSJ, к «прямой военной конфронтации», похоже, не стремятся ни Вашингтон, ни Тегеран.

По данным газеты, Иран со своей стороны «сигнализировал», что он не отдавал приказа об атаке по базе США, предупредив при этом, что действия Вашингтона против иранской территории или сил, дислоцированных в регионе, приведут к ответному удару Тегерана. По мнению аналитиков, основной посыл заключается в сдержанности до тех пор, пока США не пересекут красные линии.

Ранее о том, что США одобрили планы нанесения ударов по иранским силам и объектам в Ираке и Сирии, сообщал телеканал CBS News. По его данным, основным фактором, определяющим время нанесения ударов, будут погодные условия. Собеседники канала отмечали, что США могут наносить удары в плохую погоду, но предпочитают иметь лучшую видимость для защиты от непреднамеренного удара по гражданским лицам.