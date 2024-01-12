Американские ученые обратили внимание на учащение случаев онкологии среди молодых людей по всему миру, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Oncology, самые высокие показатели роста заболевания раком среди людей до 50 лет наблюдаются у жителей Северной Америки, Австралии и Западной Европы.

По федеральным данным США, за период с 2000 по 2019 год уровень заболеваемости раком в стране среди людей до 50 лет вырос на 12,8% — более чем до 107 случаев на 100 тыс. человек. По словам врачей, такая статистика вызывает у них тревогу. До конца понять, с чем связан резкий рост этих показателей, им пока не удалось.

«Пациенты становятся моложе. Скорее всего, это какие-то изменения в окружающей среде: например, что-то в нашей пище, лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — рассказала доктор Андреа Черчек, которая руководит программой для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке.

Кроме того, онкологи отметили повышенный риск развития колоректального рака в молодом возрасте у женщин, которые проводили много времени перед телевизором, пишет WSJ. Употребление напитков с высоким содержанием сахара в старших классах школы и ожирение также коррелировало с более высоким риском возникновения этого заболевания.

Помимо этого, в исследованиях говорится о том, что на повышенный риск раннего развития колоректального рака могут влиять продукты с высокой степенью обработки и жаренная пища. В то время как питание, которое включает в себя клетчатку, фрукты и овощи, скорее всего, способствует снижению подобных рисков.

Однако врачи подчеркивают, что ожирение и образ жизни людей не могут полностью объяснить состояние пациентов, которые приходят в их клиники. «Многие молодые пациенты очень здоровы», — отметил доктор Ю. Нэнси Ю, хирург по колоректальному раку из Онкологического центра Техасского университета MD Anderson в Хьюстоне.

Какие виды рака все чаще диагностируют у молодых людей

Уровень смертности от рака в США снизился на треть в 1991 году. Тогда такая динамика была вызвана сокращением курения и улучшениям способов лечения. В частности, помогли скрининги, которые позволяли выявлять рак на ранних стадиях. Из-за резкого роста числа молодых пациентов, у которых диагностируют рак, этот прогресс может остановиться, указывает WSJ.

По данным издания, в 2019 году каждый пятый пациент с колоректальным раком был моложе 55 лет, что почти вдвое больше, чем в 1995 году. Причем у молодых пациентов диагноз часто ставится на поздних стадиях. В итоге показатели смертности от колоректального рака среди пациентов старше 65 лет снижаются, а среди тех, кому меньше 50 лет, растут.

«Мы видим все больше молодых людей, которые не соответствуют утверждению о том, что рак — болезнь старения», — рассказал доктор Моник Гэри, медицинский директор онкологической программы в клинике Grand View Health в Пенсильвании.

При этом не все виды рака у молодых людей стали диагностировать чаще. Например, рак молочный железы, который WSJ называет самым распространенным онкологическим диагнозом среди людей моложе 50 лет, развивается незначительно. В то время как рак желудочно-кишечного тракта растет быстрее всего, пишет издание со ссылкой на исследования.

Чтобы сократить количество пациентов с подобным заболеванием, медицинские организации снизили рекомендуемый для скрининга возраст: до 40 лет — на скрининг рака груди, до 45 — на колоректальный рак. При этом, по данным исследований, риск развития некоторых видов рака в молодом возрасте возрастает для каждого поколения, которое родилось после 1950-х годов.

В частности, одно из исследований показало, что родившиеся в 1990-х годах люди подвергаются риску развития рака толстой кишки на ранней стадии вдвое больше, чем люди, которые родились примерно в 1950 году. Также ситуация обстоит и с развитием рака прямой кишки — люди, родившиеся в 1990-х годах, повергнуты ему в четыре раза больше.