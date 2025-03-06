Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о ликвидации Министерства образования, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ведомстве. По данным издания, указ может быть подписан 6 марта.

В проекте документа говорится, что главе Минобразования Линде Макмэхон поручено «предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию» ведомства. При этом, как пишет издание, необходимо руководствоваться «максимальной целесообразностью и разрешенностью законом».

Инициатива об упразднении ведомства разрабатывалась с момента вступления Трампа в должность президента в январе. В феврале WSJ писала, что команда американского обсуждает такую возможность в рамках сокращения федеральных ведомств.

Президент США еще во время предвыборной гонки говорил, что деятельность департамента избыточна и создает лишнюю бюрократию, а его функции могут выполнять департаменты на уровне штатов.

В США Минобразования следит за соблюдением прав учителей и школьников, работает с уязвимыми группами населения. Также это ведомство распределяет федеральные гранты, включая контроль за программами, которые направлены на помощь в образовании детей из малообеспеченных семей.