Прокуратура Франции запросила для актера Жерара Депардье полтора года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штраф в размере €20 тыс. по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщают France 24 и AFP.

Обвинение также потребовало, чтобы Депардье выплатил компенсацию истцам, прошел обязательный курс психологической помощи и был включен в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Максимальное наказание, которое грозило артисту, ― до пяти лет тюрьмы и штраф в размере €75 тыс. евро.

Рассмотрение дела в суде должно было начаться осенью 2024 года, но процесс отложили из-за плохого самочувствия актера. Обвинения против Депардье выдвинули 54-летняя художница-декоратор и 34-летняя помощница режиссера, работавшие с актером на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Настоящие имена женщин не разглашаются, они участвуют в процессе под именами Амели и Сара.

Первая истица утверждает, что Депардье однажды притянул ее к себе, когда она проходила мимо, зажал между ног, ощупывал ее живот и ягодицы, подбираясь к груди, и сопровождал свои действия непристойными комментариями. По словам Амели, она не смогла высвободиться, а Депардье смеялся и «выглядел как сумасшедший», передает Associated Press (AP).

«Он пугал меня, и это его забавляло», — сказала женщина.

Сара в свою очередь обвиняет Депардье в том, что он несколько раз прикасался к ее ягодицам и груди, когда она сопровождала актера на съемочной площадке.

По словам помощницы режиссера, она не сразу рассказала об этих эпизодах, опасаясь неприятных последствий для себя, но затем сообщила об инцидентах своему начальству. После этого Депардье, по свидетельству женщины, «довольно раздраженно» извинился, но впоследствии называл ее «стукачкой» и отказывался работать с ней, пишет Le Monde.

Версия Депардье

В суде Депардье отрицал обвинения в сексуальных домогательствах. Он заявил, что в свои 76 лет «не склонен к приставаниям», а также заявил о проблемах со здоровьем. На одном из заседаний суда Депардье признал, что использовал вульгарные выражения во время спора с Амели на съемочной площадке и схватил ее за бедра, но отрицал, что его действия носили сексуальный характер.

«Да, я вульгарный, грубый, похабный, но я уважаю людей. Я не получаю удовольствие от унижений или прикосновений, мне это не нравится», — заявил Депардье.

Отвечая на обвинения со стороны второй истицы, он предположил, что мог задеть ее случайно. Депардье также усомнился, что прикосновение к ягодицам можно рассматривать как сексуальное домогательство.

«Я не совершал сексуального насилия, я думаю, что нападение — это нечто более серьезное. <…> Это серьезнее, чем рука на ягодицах», — цитирует артиста Le Monde.

Депардье добавил, что ему трудно передвигаться даже на короткие расстояния из-за избыточного веса, поэтому его практически всегда сопровождает телохранитель. По словам актера, на съемочной площадке «Зеленых ставней» рядом с ним него тоже всегда находились представители его команды. Истицы утверждают, что Депардье был один, когда приставал к ним.

Со стороны защиты в суде выступила звезда французского кино и давняя подруга Депардье Фанни Ардан. Она заявила, что «никогда не была свидетельницей поступка [со стороны актера], который сочла бы шокирующим». Ардан отметила, что тоже проходила через оскорбления и рукоприкладство, но выразила уверенность, что «Жерару можно сказать “нет”».

Защитники потерпевших в своем последнем слове назвали Депардье «сексуальным хищником» и «женоненавистником». Адвокат Депардье со своей стороны предположил, что истицы не стали бы выдвигать обвинения, если бы их не побудили к этому фем-активисты.

Против Депардье и раньше выдвигали обвинения в изнасиловании и домогательствах, но впервые дело дошло до суда. Дата вынесения приговора пока не определена. Французские СМИ отмечают, что вскоре актер может снова предстать перед судом по обвинению в изнасиловании, выдвинутому против него актрисой Шарлоттой Арну.