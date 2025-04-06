Конгрессмен-демократ Эл Грин (выдвинут от Техаса) заявил, что в ближайшие 30 дней он подаст иск об импичменте против президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер «не заслуживает» свой пост.

Свое заявление Грин сделал на масштабном митинге Hands Off («Руки прочь!») в Вашингтоне, где собрались противники Трампа, передает The Hill.

Трампу дважды объявляли импичмент, в том числе из-за штурма Капитолия, но Конгресс оба раза признавал его невиновным.

«Нам нужен Сенат, который на этот раз осудит его, и я хочу, чтобы вы знали: я понимаю, что он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется свой Давид. <…> Я иду за вами. Господин президент, этот Дэвид придет за вами», — сказал конгрессмен.

Грин также заявил, что Трампу «нельзя доверить свободу и справедливость», а также «управление народом».

При этом The Hill отмечает, что демократ выступал со схожим обещанием в начале февраля. Тогда Грин во время своего выступления в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США), что потребует импичмента Трампа после того, как тот предложил взять под контроль сектор Газа.

Позднее конгрессмен подчеркнул, что анклав «не станет курортом, для палестинского народа должен быть дом».

Кроме того, уточняет The Hill, Грин несколько раз пытался добиться предъявления импичмента еще в первый срок Трампа, но это ему не удалось.

В США 5 апреля прошли массовые протеста против Трампа и миллиардера Илона Маска, сообщает CNN. По данным телеканала, в протестах (всего их было, по подсчетам журналистов, около 1,4 тыс. акций) приняли участие миллионы людей в 50 штатах, а также по всему миру.

По данным телеканала, «почти 600 тыс. человек зарегистрировались для участия в мероприятиях, некоторые из которых прошли в крупных городах, таких как Лондон и Париж».

Организаторы заявили, что требуют «положить конец захвату власти миллиардерами и безудержной коррупции администрации Трампа», а также пообещали добиваться прекращения сокращения федеральных средств на Medicaid (комплексная программа медицинского страхования для людей с низким доходом).