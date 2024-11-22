Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил RTVI, что он не переживает по поводу проверки Генпрокуратуры на основе жалобы экс-сотрудницы СКР Екатерины Герлах. Она попросила проверить парламентария на «разжигание ненависти, вражды и экстремизм» из-за его заявлений по поводу женщин.

«Мне об этом ничего неизвестно, кто чего куда передал. Пусть проверяют. Послушайте, на каждый роток не накинешь платок. У каждого есть свои соображения, есть свои мысли в голове. Да и я же не насильник какой-то, в конце концов. Все граждане [России], как это свойственно демократическому миру, имеют право выражать свои мысли. Если кому-то что-то показалось, то пусть используют правосудие», — сказал Ильтяков.

17 ноября депутат заявил URA.ru, что в России нужно с детского сада «прививать духовные скрепы». По его мнению, нужно запретить в стране аборты, потому что женщины должны рожать, «пока „рожалка“ работает». В ином случае, сообщил депутат, женщина идет «против воли Создателя» и «убивает себя, свой род, своих близких грехом своим».

В беседе с изданием «Подъем» Ильтяков заявил, что назвал вещи своими именами, а что касается претензий по поводу грубой формы, то это для того, чтобы «доходило получше».

18 ноября депутат в эфире радио «Комсомольская правда» назвал «чучелами» россиянок, которые хотят решать сами, когда им рожать, допустив, что боевые действия на Украине, возможно, начались из-за абортов.

19 ноября жительница Свердловской области Екатерина Герлах написала на Ильтякова заявление, попросив проверить депутата Госдумы на «разжигание ненависти, вражды и экстремизм» по отношению к женщинам.

Ильтяков тогда заявил изданию «Подъем», что о проверке ничего не знает, а Герлах, вероятно, подстрекают «один из засланных казачков».

Как пишет 66.RU, сначала жалобу Герлах зарегистрировала Орджоникидзевская районная прокуратура Екатеринбурга, затем ее перенаправили в прокуратуру Свердловского области. Далее документ отправили его в Генпрокуратуру.

Сама Герлах объяснила в разговоре с 66.ru, что обращения отношении субъекта такого высокого уровня, как депутат Госдумы, может рассматривать только Генпрокуратура. При этом она отметила, что ее жалобу рассмотрели очень быстро: за один день, хотя обычно на это уходит трое суток.

Кроме того, 20 ноября депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что направила запрос в думскую комиссию по вопросам депутатской этики, чтобы та изучила вопрос с заявлениями Ильтякова.

«Женщин, сделавших аборт, он назвал “чучелами”, обвинив их в уничтожении будущих Пушкиных, Ломоносовых и даже президентов России и уничтожении миссии Бога на земле. Вполне возможно, что «уважаемый» депутат считает себя выразителем божественной воли. Но тогда возникает вопрос: как человек, который апеллирует к Богу, может позволять себе такие слова? И разве унижение и оскорбление женщин согласуется с его представлением о миссии божественного?» — задалась вопросом Горячева.

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на высказывания депутата Ильтякова и предложила политику вырастить свою «рожалку», а пока ее нет — не распоряжаться чужим телом.