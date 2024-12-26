Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер дала интервью программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI. Она рассказала, что происходит в гимнастике после отстранения российских спортсменов от международных соревнований, как относится к выступлениям в нейтральном статусе и чего боится в жизни.

Об уходе с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ)

Давно-давно должна была покинуть этот пост, потому что этот пост не мой. Мой пост — это пост линейного тренера в зале. Я должна работать с детьми, я должна ставить программы, я должна их отрабатывать. Я должна поднимать поколение за поколением, чтобы каждый шел вслед.

А президентом я была по вынужденному такому понятию, постольку поскольку это бумажная работа, это назначения, это подписания, это жалобы, это различные планы — и это не мое. Бумажная работа у меня занимала огромное количество времени, в ущерб моим гимнасткам. И перенапряжение было невероятное.

Я занимаюсь тем, чем я занималась всю жизнь. Я линейный тренер. Я сижу в зале и работаю.

1 октября Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, которую возглавляла с 2008 года. Несколько профильных федераций — спортивной, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики — были объединены в Федерацию гимнастики России (ФГР). Новую организацию возглавил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

О планах на 2025 год

При всех вариантах мы работаем. Мы работаем и трудимся. У нас нет такого момента, когда кто-то нас может остановить. Как писал поэт во время войны, «никто нас не может вышибить из седла». Поэтому у нас все идет своим путем, в своем направлении, и мы работаем очень серьезно, очень напряженно. Участвуем в соревнованиях, к нам приезжают, мы уезжаем. Так что у нас все в порядке в этом отношении.

Очень много времени сейчас уделяем нашим регионам, нашим клубам, нашим обществам. У нас участвуют все регионы нашей страны, и новые участвуют регионы. У нас, например, девочка из Донецка выиграла Кубок России, где участвовало 85 регионов, — [Виктория] Чумакова. Я думаю, что это очень показательно.

В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Международная федерация гимнастики (FIG) запретила «российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, включая судей», участвовать в соревнованиях под эгидой федерации. В июле 2023 года FIG разрешила россиянам и белорусам с 1 января 2024 года участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Винер заявила, что сборная по художественной гимнастике «не будет выступать без флага и гимна России». На парижской Олимпиде-2024 российских гимнасток не было.

Об отстранении российских спортсменов от международных соревнований

Это испытание и для наших спортсменов, и для нашей страны. И мы все это должны преодолеть.

Некоторым на Западе это удобно, что нет России. Они, например, выиграли чемпионат мира. Но опять в индивидуальной программе Олимпийские игры выиграла девочка с Алтая по фамилии Варфоломеева (уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, представляя Германию, взяла золотую медаль по художественной гимнастике на Играх в Париже. — прим. RTVI).

А моя ученица, участница трех Олимпиад (две золотые, одна серебряная медаль) Настя Близнюк — вывела команду Китая на первое место (Анастасия Близнюк — тренер сборной КНР. — прим. RTVI). Впервые в истории команда Китая в групповых упражнениях заняла первое место на Олимпийских играх. Получила золотую медаль не только для Китая, но и для всей Азии. Это разве не успех?

<…> Художественная гимнастика и в этом году (2025. — прим. RTVI) в чемпионате мира не участвует. Международная федерация гимнастики допустила, и мы можем участвовать в кубках, но Европейский Союз не допустил наших гимнасток выступать на своих соревнованиях. То есть на чемпионате Европы мы выступать не имеем права, а на чемпионат мира отбираются с чемпионата Европы 12 команд.

И так как мы там [на чемпионате Европы] выступать не будем, мы опять на чемпионате мира не сможем выступать.

Решаться вопрос будет только в конце 2025 года — то есть этот год тоже для нас закрыт.

О выступлениях под нейтральным флагом

Ну, конечно, я не отношусь к этому с воодушевлением. Для меня это очень тяжелая ноша, потому что мы привыкли выступать под громадьем флагов России на трибунах. И самая популярная песня у нас на соревнованиях последние 20 лет была гимн России <…> Но, как призывают сейчас нас и в Министерстве спорта, что мы не должны в конфронтацию вступать, и можно попробовать все-таки выступать под нейтральным флагом.

Об открытии парижской Олимпиады

Всё дело в том, что у каждого человека есть свое мнение. Я знаю, что большинство нашего населения, наших граждан, во всяком случае, были шокированы этим выступлением.

Сам [основатель компании SpaceX Илон] Маск выразился, что это надругательство над религиозными и духовными ценностями. Я думаю, что он прав.

На церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже была показана пародия на «Тайную вечерю», что вызвало критику по всем мире.

Об идее создать клубную лигу

Сейчас не разрешают поднимать флаг нашей страны, не разрешают играть гимн. Я думаю, что, выступая за клубы, девочки в своей клубной форме и со своим клубным флагом могут выступать и занимать свои места и поднимать флаг именно клуба. Ведь сборные команды тоже состоят из клубов. Поэтому сейчас могут быть сборные команды клубов, а могут быть отдельные клубы.

[Есть] вот эта Национальная хоккейная лига. Национальная лига художественной гимнастики тоже может быть. И международно все это может сработать.

В 2022 году Винер заявила, что в российской художественной гимнастике может быть создана клубная система наподобие североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2024 году она призвала «отойти от Международной федерации гимнастики и Международного олимпийского комитета с учетом нашего отстранения» и «создавать федерацию спортивных клубов».

О концертах с участием гимнасток

Я придумала концерты, которые у нас проходят во Дворце художественной гимнастики. Эти концерты посвящены различным датам — Дню матери, защитника Отечества, Дню Победы, 90-летию художественной гимнастики. Они являются благотворительными, их проводят под патронажем Департамента культуры Москвы.

На эти концерты мы приглашаем наших воинов, их семьи, детей из различных клиник, многодетные семьи.

У них есть возможность слушать лучших артистов. Они слушают SHAMAN, Лепса, Киркорова, «[Хор] Турецкого», «Кватро», то есть блестящие ансамбли сопровождают нас.

И самое главное — у нас есть такое направление, что мы выступаем под живую музыку, под живой голос наши спортсменки, чемпионки выступают на площадке.

О воспитании юных спортсменок

У меня в гороскопе написано: «Успех в жизни благодаря любви к детям». Я детей очень люблю, и они очень любят меня.

Вот была передача Малахова, он был возмущен, что все, кого он спрашивал про меня, говорили: «Это наша вторая мама». Ради этого стоит жить — когда столько детей, огромное количество, [так] говорят. И Лала Крамаренко, получив награду, сказала, что «Ирина Александровна мне вторая мама». Это надо заслужить.

Я, конечно, могу сказать крепкое словцо и сравнение <…> Я могу сравнить девочку то с красавицей небесной, а то с совсем другим существом — как называется, красавица и чудовище. Конечно, ей приятнее быть красавицей. Когда она вникает в то, что я говорю, она выполняет все, как нужно быть красавицей <…>

Дети очень жестокие. Не жесткие, а жестокие, по отношению к тренеру жестокие.

Если у них нет результата, будешь ее гладить — она голову от тебя отворачивает. А вот если ты ее как следует прижал, и у нее все получилось, она подходит и говорит тебе «спасибо» и лезет целоваться.

О красивых костюмах в гимнастике

[Бывший] президент технического комитета Международной федерации художественной гимнастики Эгле Абруццини была поборница того, чтобы не было никаких стразов, чтобы не было никаких юбочек. Она говорила, что это варьете и так далее, имея на руках у себя великолепные кольца, броши на платьях своих.

И я ей говорила: «Мадам, вы родились в стране, где такие дизайнеры, такие потрясающие платья, такие потрясающие костюмы. Почему вы не хотите, чтобы наши девочки выступали с этими стразами?»

Я ее убедила. Они стали выступать со стразами, с юбочками. И все встало на свои места, было очень все здорово. Вот эти купальники, которые сейчас красивые у наших детей, — это все моя работа и ее согласие на это предложение.

Об искусстве

У меня очень много сильных впечатлений. У меня сильные впечатления от оркестра, которым руководит Валерий Гергиев. Я просто на его концертах получаю колоссальное удовольствие, впадая, можно сказать, даже в транс.

Колоссальное удовольствие я получаю от балета Эйфмана. Борис Эйфман — это гений. Был ещё [Морис] Бежар, но Бежара нет сейчас, остался один Борис Эйфман. [Светлана] Захарова у нас танцует в Большом театре, гениальная балерина.

Моя музыка — вся, кроме тяжелого рока. Кроме такой музыки, которая играется, может быть, в каких-то клубах, где употребляют не совсем правильные вещи.

Я очень погружаюсь во вкус моих детей. А дети — они молодые, и того, что нравилось нам, когда мы были молодыми, сейчас они почти не знают. И я погружаюсь в ту музыку, которая им нравится.

О деньгах

Деньги как воздух. Если у кого-то очень большие легкие, им нужно больше воздуха. Мне деньги нужны только для того, чтобы нормально жить и помогать всем, кому это возможно и нужно.

О критике

Вы понимаете, я Лев. Я не терплю критику. Но если это критика по делу, я с удовольствием её не то что терплю, а принимаю как должное.

И я очень люблю людей, которые мне говорят правду. Мне лучше говорить правду, чем мне рассказывать басню: «Ой, ой, какая…» Нет, ты мне говори правду. Правду говори.

Об СССР

Я думаю, что когда человек встает, и у него открываются глаза, и у него слышат уши, и он умеет говорить, и все у него работает — это большое счастье. Тем более что я была свидетелем, когда люди переодевали куртки наизнанку для того, чтобы получить еще кусок сыра.

Было такое время, когда были эти колбасные поезда. Молодые люди об этом не знают. А сейчас можно зайти в магазин даже в самых далеких регионах. Мы ехали по дороге из Иркутска на Байкал в сторону Ольхона, и в магазинах было всё.

Какие-то моменты [в СССР] были очень хорошие, а какие-то моменты были очень сложные. [Я говорю] о доставании продуктов, об очереди за «клеточкой», в которой находятся яички, и так далее. Иногда заходили в магазины, там был только березовый сок.

О Путине

Очень уважаю президента за его трудолюбие. Столько, сколько он работает — я считаю, что это нечеловеческие усилия. [Уважаю] за его выдержанность. Вот эти все осуждения, которые он выслушивает и выдерживает — он очень дипломатично всегда отвечает, не раздражается и не начинает какие-то говорить гадости.

О конфликте на Украине

СВО — страшная вещь, которая уносит жизни, уносит здоровье нашего генофонда. И в первую очередь мы должны не только помогать им продуктами, допустим. Мы должны их очень поддерживать морально.

И мы это стараемся делать на наших концертах. Каждый концерт мы начинаем с того, что мы его посвящаем нашим воинам. У нас очень много приходит, около тысячи человек, иногда даже больше, этих ребят.

О любимых местах в мире

Первое место мое любимое в мире — это остров Петрова на Дальнем Востоке, в Тихом океане. Там чистейшая энергетика, белоснежный песок. Я была там несколько раз и больше никуда не хочу ездить отдыхать, только туда. Потому что там просто нетронутая природа, и я поняла, что это такое.

Ну, Москва прекрасная у нас под руководством нашего градоначальника Сергея Семёновича Собянина. Москва просто становится лучшим городом мира.

О том, чего боится

Боюсь самолетом летать почему-то, хотя машина в 40 раз опаснее, чем самолет. Но я вот боюсь летать самолетом.

А еще очень боюсь войны, конечно. Очень боюсь войны. Часто пересматриваю все эти кадры, когда делаю концерты, посвященные Дню защитника Отечества, посвященные 9 мая. Пересматриваю все эти контенты, слушаю эти песни. Из 20 ребят только трое пришли домой. Это страшно, я ночами потом спать не могу.