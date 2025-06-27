Федеральная служба безопасности задержала 48-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая по заданию украинских спецслужб собирала информацию о российских военных. Женщина рассказала, что ее «попросили» делать это, а о последствиях она не думала. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК России и арестовали. Днем ранее Приморский суд Петербурга арестовал 24-летнюю москвичку. По данным следствия, она планировала взорвать сотрудника компании, занимающейся разработкой БПЛА. Что известно о готовившихся терактах и что грозит их несостоявшимся исполнителям — в материале RTVI.

«Поездить, посмотреть адреса»

О задержании женщины стало известно накануне, 26 июня. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что она «осуществляла пособническую помощь в установлении мест проживания военнослужащих в Санкт-Петербурге». Также жительница Северной столицы собирала информацию об автомобилях, на которых ездили как сами военные, так и члены их семей. Это было нужно для подготовки и проведения терактов, отметили в ведомстве.

«[Задержана] за то, что передавала сведения представителю Украины <…> Мне через какое-то время позвонил человек, представился Денисом, спросил, могу ли я по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома», — рассказала задержанная.

По словам женщины, по указанным адресам ее просили «посмотреть расположение зданий, въезды-выезды, и стоят ли машины». Также в рамках «задания» она должна была выяснить, горел ли свет в интересующих СБУ домах, много ли там находилось людей.

Оперативник спросил задержанную, понимает ли она, что ее действия могли нанести ущерб России.

«Я не задумывалась об этом», — ответила женщина.

Силовики изъяли у нее мобильный телефон и выяснили, что она переписывалась с украинскими кураторами в мессенджере WhatsApp*. Суд арестовал задержанную, ей грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Как написал в своем Telegram-канале военный волонтер с позывным Пионер, недавно он сдавал машину в автосервис. Во время работ слесари обнаружили под защитой колесных арок отслеживающий маячок.

«Сколько он со мной ездил, никто не знает. Зато, благодаря работе сотрудников ФСБ, теперь понятно, откуда этот маячок взялся в моей машине. И я совсем не удивлюсь, если его подложила эта женщина, которую сегодня задержали», — отметил Пионер.

Он добавил, что страшно даже представить, что могло бы случиться, если бы маячок вовремя не заметили.

Теракт не удался

За день до этого Приморский суд Санкт-Петербурга арестовал 24-летнюю девушку, которая планировала подорвать сотрудника компании, занимающейся разработкой БПЛА. Задержанная не стала отрицать обвинения и во всем созналась. Она рассказала, что должна была установить взрывное устройство в автомобиль жертвы.

Как выяснил RTVI, подозреваемую зовут Юлия Московская, до этого она носила фамилию Джобан. У арестованной были странички на сайтах, посвященных поэзии, она сама писала стихи. Активно девушка вела и социальные сети: на странице во «ВКонтакте» она репостила записи из феминистических сообществ.

В Петербург она приехала недавно. Месяц назад задержанную вызывали в столичный суд в качестве ответчицы по делу о взыскании долгов. В итоге она проиграла спор коллекторской компании.

Юлии Московской предъявили обвинения по ч.3 ст.30 — п.а ч.2 ст.205 УК РФ (попытка совершения теракта) и п.а ч.3 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). В силовых структурах отметили, что регистрации в России у девушки нет, ее назвали «приверженкой проукраинской идеологии», испытывающей неприязнь к российским властям.

Не первый случай

Днем 25 июня ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта в Московской области. Двое пособников украинских спецслужб, достававших самодельное взрывное устройство из схрона, попытались оказать вооруженное сопротивление, ответным огнем их нейтрализовали.

«На месте боестолкновения обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а также готовое к применению СВУ, средства связи, содержащие переписку с обсуждением планируемого террористического акта», — отметили в ЦОС ФСБ.

На следующий день правоохранители задержали жительницу Новороссийска, собиравшую информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и систем ПВО для проукраинской террористической организации. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене, задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.

В пятницу, 27 июня, силовики задержали еще двоих мужчин. Первый — сотрудник одного из региональных государственных учреждений в Мелитополе, собирал персональные данные жителей Запорожской области для дальнейшей их передачи украинским спецслужбам. Второй — житель Симферопольского района — по заданию куратора из СБУ собирал информацию о транспортной прокуратуре Крыма и воинских частях.

ФСБ напомнила, что украинские спецслужбы ведут активную работу в соцсетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp* для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

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