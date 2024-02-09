Президент США Джо Байден выступил с неанонсированным обращением и прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Хура, который решил не предъявлять главе государства обвинения за хранение секретных документов.

В докладе прокурора говорится, что Байден — «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью». Президента США возмутил этот пункт, и он заявил, что с памятью у него все в порядке.

«Там [в докладе спецпрокурора] упоминается, что я не помню, когда умер мой сын. Как, черт возьми, он посмел поднять этот вопрос?» — сказал Байден.

Он подчеркнул, что действует из лучших побуждений.

«Я пожилой человек, и я знаю, какого черта я делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги», — заявил Байден.

Также глава государства призвал взглянуть на то, что он сделал с тех пора, как стал президентом США.

В докладе прокурора было сказано, что Байден во время общения со следователями не мог вспомнить несколько моментов, например, когда он работал в должности вице-президента (2009-2017), и когда скончался его старший сын Бо (он умер от рака в мае 2015 года).

В 2022 году в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Center были обнаружены секретные документы времен его работы на посту вице-президента (в 2009—2017 годы). По закону он должен был сдать их в Национальный архив после ухода с должности. В январе 2023 года нашли еще партию засекреченных материалов в доме Байдена в Уилмингтоне.

Reuters писало, что обыски в доме главы государства, увеличивают юридические и политические риски для действующего президента США. Сам же Байден уверен в том, что хранение секретных материалов в его доме является несущественным нарушением протокола.