23 июня 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны России в ракетном ударе по тыловым лагерям «вагнеровцев» и объявил «марш справедливости». «Вагнеровцы» вошли в Ростов-на-Дону и заняли штаб Южного военного округа. На следующий день колонны, двигавшиеся к Москве, развернулись обратно. Спустя год участник «марша» Дмитрий (имя изменено) рассказал RTVI о том, что видел в те дни. Интервью с ним смотрите в специальном репортаже Сергея Морозова.

23 июня Дмитрий вместе с другими «вагнеровцами» находился на территории ЛНР, когда пришел приказ собираться. Он не помнит, в каком часу это случилось. «Нам объявили быть готовым — собрать личные вещи, самые необходимые, подготовить машины», — говорит он.

Подразделения «Вагнера» прибыли в поселок Станица Луганская, где была сформирована колонна.

«Стояли УАЗики наши, пацаны с разных подразделений. Никто не знал — куда, зачем. И только узнали, когда уже подъехали, вот уже сказали: «Все, идем на Москву». Я просто оцепенел, у меня глаза как 5 рублей были. Я стоял, все надо мной смеялись. Я просто не понимал, что происходит», — вспоминает Дмитрий.

«Тревожность присутствовала»

В «марше справедливости» участвовали четыре колонны. Та, в которой был Дмитрий, между 21:00 и 22:00 выдвинулась в сторону пропускного пункта Волошино, который находится на границе ЛНР и Ростовской области.

«Первый блок-пост был. На нем военнослужащие были. Мы в них уперлись. Они сказали: «Парни, мы не можем вас пропустить, так как у нас работа, нас уволят»», — утверждает Дмитрий.

Он говорит, что «вагнеровцы» тогда сами открыли «шлагбаум, сваренный из железки», и поехали дальше.

«Уже непосредственно на границе думали, что опять закроют ворота. Нет, пограничники открыли нам все ворота, стояли, мы проехали, даже слова нам не сказали», — говорит Дмитрий.

Описывая настроения бойцов во время «марша справедливости», он говорит, что «тревожность присутствовала», однако «в подразделениях царила идеальная дисциплина».

При этом Дмитрий утверждает, что, поскольку бойцам ЧВК «Вагнер» было запрещено пользоваться мобильными телефонами, они особо ничего не знали о конфликте Пригожина с руководством Минобороны.

На вопрос, надеялись ли «вагнеровцы», что их поддержит президент Владимир Путин, Дмитрий ответил: «С этим все и ехали. Ну, то, что нас поддержат. Как-то кто-то договорится, и это все остановится — какие-то вот такие были надежды».

«Видели обломки, уже дымящиеся»

Дмитрий утверждает, что когда его колонна выехала на трассу М4, ее приветствовали обычные граждане. «Встречные фуры все сигналили нам. Практически каждая машина. Какой-то мужчина подъехал, горелку нам отдал, чтобы сухпаи разогревать», — вспоминает он.

По его словам, колонна, в которой он ехал, остановилась на трассе, чтобы пропустить другую. Тогда к бойцам подъехали сотрудники ГИБДД. «Говорят: «Парни, мы вообще за вас, сопроводим вас». И вот эти гаишники, они с нами по дороге ехали», — утверждает Дмитрий.

Утром, между 9:00 и 10:00, колонна свернула с М4 и ушла в сторону села Елизаветовка Воронежской области. Бойцы увидели вертолет, сбитый другой колонной «вагнеровцев».

«Уже под утро мы видели — такая сизость была на полях, видать, от сгоревшей техники. И заезжая уже сюда, видели обломки, уже дымящиеся. Через какое-то время, пару метров, гильзы лежали <…> В посадке он [вертолет. — прим. RTVI] лежал», — говорит Дмитрий.

«Боевой настрой пропал»

По словам Дмитрия, днем 24 июня поступила команда стоять на месте, бойцы «ждали обращения Владимира Владимировича». Заявление, с которым утром выступил Путин, им пересказали командиры.

«Пересказали. Так и так, Владимир Владимирович крайне нами недоволен. Сказал: в такой момент, такой поступок. Ну, как бы он крайне не одобряет. Был очень злой на нас», — вспоминает «вагнеровец».

Он утверждает, что после этого «сразу все поникли, боевой настрой пропал», некоторые водители покинули колонну, кто-то ушел «вместе с транспортом».

Дмитрий говорит, что дальше колонна просто стояла на месте, а после решения Пригожина прекратить «марш справедливости» вернулась в Станицу Луганскую, откуда бойцы «поехали по своим подразделениям».

Через два месяца, уже в Беларуси, «вагнеровцы» узнали, что Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе. При этом сначала командиры говорили, что «это все провокация какая-то» и «все живы», вспоминает Дмитрий.

«Прошел день-два, и, наверное, по окончании недели нас собрали и сказали: так и так, да, случилась какая-то непонятная ситуация, Первый и Девятый погибли. Никто до сих пор до конца в этом не уверен. В душе все верят, что живы», — заключил боец.