Год назад, 23 июня 2023 года, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, публично конфликтовавший с руководством Минобороны, объявил «марш справедливости» на Москву. Российские власти расценили это как попытку вооруженного мятежа. Спустя сутки колонны «вагнеровцев» развернулись в нескольких сотнях километров от столицы. А ровно через два месяца после мятежа Пригожин погиб в авиакатастрофе. RTVI вспоминает хронологию событий.

Предпосылки мятежа

После начала военной операции на Украине Пригожин открыто и жестко критиковал военное руководство: жаловался на нехватку снарядов, упрекал командиров в отводе российских войск из Харьковской области и Херсона осенью 2022 года, настаивал на исключительных заслугах «вагнеровцах» во взятии Соледара и Бахмута (Артемовска).

В мае 2023 года по соцсетям и СМИ широко разошлось эмоциональное обращение Пригожина к тогдашнему министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову с требованием предоставить «вагнеровцам» боеприпасы. Речь Пригожина, произнесенная над телами погибших бойцов, изобиловала матом и оскорблениями в адрес военачальников.

В начале июня Пригожин заявил о выводе бойцов «Вагнера» из Бахмута и обвинил представителей Минобороны в том, что они якобы заминировали пути отхода из города. Пресс-служба Пригожина также выпустила рапорт о том, что в середине мая «вагнеровцы» якобы попали под обстрел со стороны позиций Минобороны.

Вскоре после этого Шойгу выпустил приказ, обязывающий все добровольческие отряды подписать контракты с Минобороны. Пригожин в ответ заявил, что ЧВК «Вагнер» «никаких контрактов с Шойгу подписывать не будет», но «полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему», а также выполняет задачи генерала армии Сергея Суровикина (он на тот момент был заместителем командующего Объединенной группировкой войск).

В середине июня Пригожин сообщил, что пытался передать в Минобороны письмо с неким контрактом, но его не приняли. Связанные с бизнесменом телеграм-каналы выложили видео, на котором перед Пригожиным закрывают окно в отделе приема корреспонденции. Содержание контракта бизнесмен не раскрыл. Ровно через неделю его конфликт с Минобороны достиг кульминации.

Уже после мятежа глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Пригожин отказался подписать контракт с Минобороны. После этого бизнесмену сообщили, что ЧВК «Вагнер» не сможет принимать участие в военной операции, поскольку финансирование компании прекратится. По словам депутата, это стало одним из факторов начала мятежа. Сам Пригожин после мятежа подтвердил, что бойцы отказались подписать контракт.

23 июня

10:50

Пресс-служба Пригожина опубликовала «первую часть большого интервью», а по сути ― получасовой монолог бизнесмена о том, «с чего началась спецоперация» на Украине. Пригожин снова обрушился с критикой на Минобороны, обвинив ведомство в попытке «обмануть общественность и президента» России Владимира Путина.

В течение следующих нескольких часов пресс-служба Пригожина, как обычно, публиковала его ответы на запросы СМИ.

17:10

Пригожин заявил, что подал в Следственный комитет заявления на Шойгу и Герасимова, «согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа». Копии документов, датированные 1 июня 2023 года, публиковал связанный с бизнесменом телеграм-канал «Оркестр Вагнера».

17:35

Анонимный телеграм-канал «Московская прачечная» рассказал о якобы разрабатываемом «плане задержания» бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их отказом подписать контракт с Минобороны. Канал утверждал, что якобы для этого в Ростов-на-Дону прибыл министр обороны Шойгу. Официально о его визите в город не сообщалось.

21:09

Пригожин заявил, что по тыловым лагерям ЧВК якобы нанесены ракетные удары, в результате которых «погибло огромное количество бойцов». В связанных с бизнесменом пабликах распространяются видео «последствий» обстрела. В ролике показаны разрушения в предполагаемом лагере «вагнеровцев», но не видно ни жертв, ни воронок от ударов.

После этого пресс-служба Пригожина начинает публиковать его голосовые сообщения с разницей в несколько минут.

21:25

Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение — «зло <…> должно быть остановлено», заявил Пригожин. В этом аудиосообщении пока прямо не говорится о «походе на Москву», но звучат угрозы «разобраться с теми, кто уничтожает русских солдат», а также призывы не оказывать сопротивления и не выходить на улицу «по маршруту нашего следования».

21:48

Минобороны назвало «информационной провокацией» все сообщения и видео от имени Пригожина об ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

21:49 ― 22:15

Пригожин выдвигает новые обвинения в адрес Шойгу, они перекликаются с сообщением «Московской прачечной». Глава Минобороны якобы «специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнера», заявил основатель военной компании. «Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел», — анонсирует он.

22:29

Пригожин называет разворачивающиеся события «маршем справедливости».

22:42

Первые комментарии Кремля о ситуации: президент Путин проинформирован, необходимые меры принимаются.

22:47

ФСБ возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Поскольку такой квалификации в Уголовном кодексе нет, позже Генпрокуратура пояснила, что дело возбуждено по статье об организации вооруженного мятежа (279 УК).

24 июня

00:18

Репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видеообращения генералов Сергея Суровикина и Владимира Алексеева (первого замначальника Главного разведывательного управления Генштаба) к бойцам и руководству ЧВК «Вагнер».

Суровикин призвал «остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточений». Алексеев назвал действия Пригожина и его сторонников государственным переворотом, отметив, что «подобная провокация могла быть сделана только врагами РФ».

00:37

ФСБ призвала «вагнеровцев» не выполнять «преступные и предательские» приказы Пригожина, а также принять меры к его задержанию.

02:03

Пригожин объявил о прибытии отрядов ЧВК «Вагнер» к Ростову-на-Дону.

03:34

Расчеты ЧВК сбили вертолет, который якобы открыл огонь по «гражданской колонне», заявил бизнесмен.

03:46

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей не выходить из дома без необходимости и не ездить в центр города.

05:13

Пригожин заявил еще об одном сбитом вертолете и предупредил о готовности «уничтожать все вокруг».

07:24

Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видео разговора Пригожина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и генералом Алексеевым в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Пригожин говорит Евкурову о третьем сбитом вертолете и грозит «сбивать все, если будете их посылать».

«Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву», — выдвинул требования лидер ЧВК.

По данным телеграм-каналов «Рыбарь» и Fighterbomber, во время мятежа «вагнеровцы» сбили семь воздушных судов. Президент России в выступлении перед силовиками после мятежа подтвердил гибель летчиков, но не назвал их число. Военкор Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что Пригожин согласился выплатить компенсацию семьям погибших в размере 50 млн рублей.

07:30

Первое видеообращение Пригожина с начала мятежа. По его словам, группа «Вагнера» контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, включая аэродром.

07:50

В Петербурге к связанным с Пригожиным объектам ― «ЧВК Вагнер Центру», отелю и ресторану на Васильевском острове съезжаются силовики.

09:00

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). В Липецкой, Тульской, Тверской, Калининградской областях отменили массовые мероприятия.

09:04

Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер», заявив, что их «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже». Ведомство призвало «проявить благоразумие» и пообещало безопасность тем, кто решит вернуться в места постоянной дислокации.

10:00

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам. Он назвал действия «вагнеровцев» предательством, преступной авантюрой, ударом в спину стране и народу, сравнил происходящее с событиями 1917 года.

«Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. <…> Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это», — заявил Путин.

Имя Пригожина он ни разу не назвал.

11:42

В Воронежской области начались «оперативно-боевые мероприятия».

11:48

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о выдвижении чеченских бойцов Минобороны и Росгвардии в зоны напряженности. Действия ЧВК «Вагнер» он назвал «гнусным предательством».

12:18

Пригожин ответил на выступление Путина, заявив, что президент «глубоко ошибается по поводу предательства Родины», но «никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной».

12:45

В Петербурге во дворе отеля «Трезини» у офиса Пригожина обнаружили «Газель», набитую коробками с деньгами. Глава ЧВК объяснил, что деньги предназначались для выплаты зарплат и компенсаций семьям погибших бойцов.

В начале июля петербургские СМИ сообщили, что деньги Пригожину вернули. По их данным, речь шла о 10 млрд рублей.

13:00

В Воронеже загорелась нефтебаза, пожар потушили только к ночи.

13:30

Путин провел телефонные разговоры с президентами Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее внутренним делом России.

15:35

Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и получил его поддержку.

16:00

Роскомнадзор начал блокировать ресурсы, связанные с Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Стали недоступны СМИ медиагруппы «Патриот» и страницы в соцсетях.

16:29

Губернатор Липецкой области Игорь Арамонов сообщил о передвижении техники ЧВК «Вагнер» по территории региона и рекомендовал жителям не покидать дома.

16:55

В Калужской области ограничили движение по дорогам, прилегающим к границам с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

18:08

Зампред Совебеза Дмитрий Медведев предположил, что мятеж ― «хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране». Обвинения Пригожина в обстреле тыловых лагерей и в том, что Минобороны не выполняет обязательства, Медведев назвал «брехней».

18:15

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил выходной день для «минимизации рисков» в условиях режима КТО.

20:07

Пригожин согласился остановить продвижение своих отрядов по российским регионам после переговоров с президентом Беларуси, которые длились весь день.

20:25

«Наступил момент, когда кровь может пролиться»: Пригожин объявил, что колонны разворачиваются, не дойдя 200 км до Москвы, и уходят в полевые лагеря. По его словам, бойцы вышли на «марш справедливости», поскольку ЧВК «Вагнер» хотели расформировать.

22:45

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков озвучил договоренности с ЧВК «Вагнер»: дело против Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь. Бойцы, не принимавшие участие в мятеже, смогут при желании подписать контракт с Минобороны. Участников мятежа не станут преследовать с учетом их заслуг на фронте.

00:21

Губернатор Ростовской области сообщил об уходе колонн «вагнеровцев» в полевые лагеря. Пригожин выехал из города на внедорожнике под аплодисменты ростовчан.

Последствия мятежа для структур Пригожина и его гибель

Через несколько дней после мятежа Владимир Путин в выступлении перед военными и правоохранителями на Соборной площади Кремля отметил, что они «фактически остановили гражданскую войну».

В Кремле позже рассказали, что президент спустя пять дней после «марша справедливости» встречался с Пригожиным и командирами отрядов ЧВК «Вагнер». Президент дал оценку событиям 23-24 июня и предложил бойцам дальнейшие варианты трудоустройства. Подробности встречи не разглашались.

В конце июня закрылся медиахолдинг «Патриот», объединявший такие издания, как РИА ФАН, «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Невские новости». Помещения в петербургском бизнес-центре, которые раньше занимал «ЧВК Вагнер центр», арендовала строительная компания.

Шойгу прокомментировал мятеж Пригожина только в начале июля, назвав эти события попыткой дестабилизировать обстановку в России и провокацией. По его словам, на действия военных случившееся не повлияло.

Пригожин не исключал, что «вагнеровцы» вернутся на военную операцию, а также рассказывал о планах превратить Вооруженные силы Беларуси во «вторую армию в мире». В августе телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал первое с попытки мятежа видеообращение Пригожина, снятое предположительно в Африке.

В ролике бизнесмен говорит, что ЧВК «Вагнер» «продолжает выполнение задач, которые были поставлены», «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной».

Спустя два дня после публикации, 23 августа, бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого находился Пригожин, разбился в Тверской области. Помимо основателя ЧВК «Вагнер» погибли командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, предприниматель Валерий Чекалов, бойцы Евгений Макарян, Александр Тотмин, Сергей Пропустин и Николай Матусеев, а также трое членов экипажа: пилоты Алексей Левшин и Рустам Каримов, бортпроводница Кристина Распопова.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК). Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге.