В Екатеринбурге вынесли приговор по резонансному делу о гибели пятилетнего мальчика, тело которого нашли в сумке в гараже летом 2023 года. Опекуншу ребенка Веронику Наумову признали виновной в его убийстве и еще 60 преступлениях и назначили 24 года лишения свободы, сообщает телеграм-канал судов Свердловской области. Кроме того, пять лет колонии дали несовершеннолетнему родственнику женщины — как соучастнику. Подробности — в материале RTVI.

Приговор огласили в понедельник в Свердловском областном суде. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку дело касалось подробностей жизни несовершеннолетних.

Как установили следствие и суд, в начале декабря 2022 года Наумова, будучи опекуном мальчика 2017 года рождения, избила его металлическим предметом, после чего утопила в ванне, наполненной холодной водой. В дальнейшем она поместила тело ребенка в сумку и спрятала в гараже, при этом еще полгода продолжала получать выплаты на ребенка в сумме более 100 тыс. рублей, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

В июне 2023 года Наумова заявила о пропаже мальчика, три дня шли его поиски с участием сотрудников региональных МЧС, МВД и СК, а также сотен горожан. На четвертый день, утром 29 июня 2023 года, тело нашли в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга, недалеко от дома Наумовой. «Позже экспертиза установила, что ребенок погиб насильственной смертью за несколько месяцев до объявления его в розыск», — сказано в релизе пресс-службы областных судов.

«В ходе расследования уголовного дела следователями <…> собраны доказательства применения подсудимой насилия в отношении опекаемого на протяжении трех предшествующих его смерти лет. Из личной неприязни к ребенку она избивала его руками, ногами, а также различными предметами домашнего обихода, причиняя мальчику физические, психические и нравственные страдания. К совершению преступных деяний она также привлекала племянника, истязавшего ребенка и незаконно лишавшего его свободы», — сообщает региональный СК.

Суд признал Наумову виновной в 61 преступлении, среди которых:

49 эпизодов незаконного лишения свободы несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК);

5 эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего по мотивам национальной ненависти (п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК);

3 эпизода вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК);

истязание несовершеннолетних с особой жестокостью группой лиц по мотивам национальной ненависти (п.п. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК);

убийство малолетнего с особой жестокостью по мотивам национальной ненависти (п.п. «в», «д», «л» ч. 2 ст.105 УК);

мошенничество при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК);

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК).

По двум последним пунктам — мошенничество и неисполнение обязанностей по воспитанию — Наумову освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. При этом сама опекунша согласилась только с обвинением в мошенничестве при получении пособий, по всем остальным эпизодам преступлений она вину не признала.

«Криминальная постановка»: версия обвинения

В ходе судебных прений прокурор Свердловской области Борис Крылов просил назначить Веронике Наумовой максимальное наказание — 25 лет колонии общего режима. Обвинение представило суду доказательства того, что опекунша систематически избивала ребенка и совершала иные насильственные действия «с применением пыток, с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для ребенка», сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

В частности, по данным ведомства, Наумова не выпускала мальчика на улицу и запрещала общаться и играть с другими детьми, мешая его социализации и полноценной жизни, а также травмируя его психику. Кроме того, женщина привлекла к пыткам ребенка и прочим насильственным действиям двоих подростков, которые жили вместе с ней — племянника своего мужа и сестру самого мальчика.

Как утверждало обвинение, в день гибели ребенка, 2 декабря 2022 года, Наумова связала ему ноги скотчем, нанесла несколько ударов по голове и телу, после чего поместила ребенка в ванну, удерживая под водой, пока тот не умер от механической асфиксии вследствие утопления. Спрятав тело, опекунша с января по июнь 2023 года получала социальные выплаты на мальчика на общую сумму более 119 тыс. рублей.

Пока шли поиски якобы пропавшего ребенка, Наумова разыгрывала «криминальную постановку», заявил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков уголовного розыска и следователей женщине не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии», — цитирует его телеграм-канал свердловской полиции.

«Наказывать — это воспитательный процесс»: версия опекунши

По версии Наумовой, пятилетний мальчик погиб в результате несчастного случая, когда его родная старшая сестра мыла ребенка в ванной. Женщина утверждала в суде, что спрятала тело в гараже и несколько месяцев не заявляла о гибели мальчика, продолжая получать выплаты, якобы для того, чтобы защитить его сестру.

«Я скрыла смерть ребенка. Я опасалась за человека, который мне очень сильно дорог. Никаких истязательных действий я не проявляла. Наказывать — я наказывала, это воспитательный процесс. Слово “ударить” тоже по-разному можно воспринимать. Сила удара тоже бывает разная», — приводит слова Наумовой E1.RU.

Как рассказывает портал, выступая на заседании с последним словом, Наумова расплакалась. Она отметила, что до сих пор не знает, от чего умер мальчик, потому что «из экспертиз неясна причина смерти». Женщина сказала, что ее самая большая вина заключается в том, что она не вызвала «скорую», чтобы попытаться спасти приемного сына. По ее словам, она не сделала этого из опасений, что его сестру «посадят».

Подсудимая обратила внимание, что на предметах, которые использовались как вещественные доказательства, не нашли следов ее ДНК, и что на камерах, установленных в ее квартире, не было подтверждений истязаний ребенка.

«На наказание мы не рассчитывали»: приговоры по делу

Суд по итогам слушаний назначил Наумовой 24 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок два года. Также удовлетворен гражданский иск отца погибшего мальчика к опекунше в размере 1 млн рублей. Второму подсудимому — несовершеннолетнему племяннику мужа Наумовой — суд назначил пять лет колонии общего режима, признав его виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего по предварительному сговору и истязании малолетнего группой лиц.

Адвокат Наумовой Елена Хорова сообщила, что она и ее подзащитная, каждая со своей стороны, будут обжаловать приговор.

«В связи с тем, что моя подзащитная не признает вину в совершении преступлений, мы просили суд полностью оправдать ее. На наказание мы не рассчитывали», — сказала она.

Если приговор оставят в силе, то Наумова выйдет на свободу, когда ей исполнится почти 60 лет. Биологический отец погибшего мальчика заявил, что доволен приговором, при этом выразив сожаление, что женщин в России по закону не сажают пожизненно. Он пообещал отправить миллион рублей, который получит по гражданскому иску, в детский дом, где какое-то время жил его сын. Как поясняет Е1.RU, мужчина сам не мог воспитывать ребенка, потому что отбывал наказание.

Ранее и.о. заведующей детского сада в Екатеринбурге, куда ходил мальчик, Анна Гилева была признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть (ч. 2 ст. 293 УК). Сначала суд назначил ей два года лишения свободы, однако наказание заменили на обязательные работы, а в мае срок был снижен до года и 10 месяцев.

Кроме того, бывший ведущий специалист отдела опеки и попечительства Евгения Вознесенская была признана виновной в служебном подлоге при проверке условий проживания мальчика в приемной семье (ст. 292 УК). Изначально ей назначили штраф в 100 тыс. руб., но прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий. В итоге в июне этого года суд приговорил Вознесенскую к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как Гилева, так и Вознесенская получили отсрочку от отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста.