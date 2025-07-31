Председатель Томской городской думы, бывший участник российской специальной военной операции (СВО) на Украине Сергей Сеченов пригрозил «сломать *****» местному жителю, который обратился к нему на «ты» на встрече с избирателями. Возникший между ними конфликт заснял на видео и опубликовал в своем телеграм-канале журналист Андрей Остров.

Инцидент произошел на днях, а публикация появилась сегодня — 31 июля. Судя по видео, пожилой мужчина чего-то хотел от Сеченова и этим вызвал у него крайне резкую реакцию. В ходе диалога собеседник спикера Томской гордумы потребовал, чтобы тот на него «не кричал», а в ответ получил угрозу:

«Слышь, ты еще раз тыкнешь, я тебе ***** [лицо] сломаю, — пообещал избирателю парламентарий. — Еще раз говорю, я тебе сейчас голову сниму, *****, орешь на меня».

Его собеседник возмущался и кричал, что «нормально разговаривает», при этом он тоже ругался матом. В результате один из участников встречи призвал прекратить конфликт.

Комментируя опубликованное видео, журналист Остров написал, что Сеченову «надо учиться общаться с избирателями».

«Возможно, это ИИ [фейк, сгенерированный искусственным интеллектом] — и председатель Думы Томска, ветеран СВО никогда не употребляет публично таких слов, как ***** [лицо], даже если собеседник очень приставуч», — сыронизировал автор публикации.

Вскоре после выхода поста Сеченов прокомментировал случившееся в собственном телеграм-канале. Он подтвердил, что видео является подлинным и было снято в ходе его встречи с жителями Вокзальной улицы Томска по поводу «продолжительной конфликтной ситуации между двумя домами из-за места размещения контейнерной площадки».

Председатель гордумы посетовал, что видео неполное, поскольку оно якобы не запечатлело действия того мужчины, с которым у них состоялась перепалка.

«Этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих. Ситуация была довольно накалённой, но все держали себя в руках. Однако когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин! Так меня воспитали, и я всю жизнь буду следовать этому завету», — объяснил свое поведение Сеченов.

Он признал, что по натуре является «человеком довольно жестким», а его высказывание могло быть «довольно грубым», и принес за это извинения горожанам — но тут же напомнил, что «у каждого из нас есть свои недостатки».

«Я тоже живой человек. Но никогда и никому я не позволю оскорблять женщин, своих родных и Родину! На этом я стоял и буду стоять!» — пообещал спикер гордумы Томска.

В поддержку Сеченова активно выступили военкоры и авторы телеграм-каналов, специализирующихся на освещении СВО. Например, автор канала «Воевода вещает» выразил депутату уважение и заявил, что в такой ситуации сам поступил бы так же. Телеграм-канал «Многонационал» пишет, что Сеченов «осадил агрессивного абу-бандита, который угрожал местным женщинам».

«Он сказал, что всех женщин надо сначала бить, потом насиловать, потом расстрелять», — процитировал автор канала объяснение спикера Томской гордумы.

Телеграм-канал «Товарищ Сержант» подробно рассказывает о конфликте из-за площадки под мусорный контейнер, который и был поводом для встречи Сеченова с местными жителями.

В посте говорится, что председатель дома №25 на Вокзальной улице самовольно демонтировала контейнерную площадку под газон и перенесла мусорку к детской игровой зоне у дома №23, чем вызвала возмущение жильцов. Администрация предложила недовольным оплатить индивидуальные мусорные баки, но те отказались и инициировали проверку, которая подтвердила, что перенос контейнера был нарушением.

Жители попытались вернуть все обратно, председатель воспротивилась, а вступивший в конфликт с Сеченовым мужчина якобы является ее супругом, пишет «Товарищ Сержант». «Да, спикер не сдержал эмоции — возможно, не стоило так реагировать. Но, видимо, некоторые люди просто не понимают других методов общения», — поделился мнением автор канала.

Кто такой Сергей Сеченов и как он стал спикером гордумы Томска

Сергей Сеченов родился в деревне Туендат Первомайского района Томской области в мае 1989 года, учился в Туендатской общеобразовательной школе и Томском кадетском корпусе, состоял в поисковом отряде «Прометей». Будучи кадетом, занимался тяжелой атлетикой и получил 3-й взрослый разряд по пауэрлифтингу.

Затем Сеченов окончил Военную академию войсковой ПВО ВС РФ им. маршала Василевского и получил две специальности — военную (применение средств ПВО в подразделениях ВДВ) и гражданскую (инженер-радиотехник). Во время учебы он активно занимался рукопашным боем и спортивной акробатикой, а также работал с молодежью — участвовал в показательных выступлениях с отработкой приемов рукопашного боя, проводил беседы со школьниками и будущими призывниками.

С 2008 по 2013 годы Сеченов в звании сержанта был заместителем командира взвода в Смоленске — в академии, где учился. Потом на протяжении пяти лет он, уже будучи лейтенантом, командовал взводом зенитно-ракетной артиллерийской батареи 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады в Ульяновске.

С 2019 по 2022 годы Сеченов в звании капитана являлся командиром группы боевого управления и начальником командного пункта Зенитных ракетных войск 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.

В статье о Сеченове на сайте Томской гордумы утверждается, что он с самого начала СВО находился в зоне боевых действий и «заходил на Киевское направление в составе 76-й дивизии». С февраля по май 2022 года он служил в должности офицера противовоздушной обороны, а потом перевелся в 234-й десантно-штурмовой полк, где был назначен начальником ПВО.

«Через две недели доказал командиру полка, что могу создать и возглавить штурмовой отряд. С июня 2022 года начали работать как неофициальный штурмовой отряд с позывным “Гром”. Наш отряд отличался храбростью и дерзостью. На выполнение боевых задач мы всегда уходили с улыбкой. За время командировки на СВО прошел все направления, от Киевского до Херсонского», — рассказывал Сеченов в интервью.

В статье о его биографии говорится, что 31 августа 2022 года во время отражения контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении он уничтожил шесть броневиков «Казак» и убил около 30 бойцов противника из крупнокалиберного пулемета «Корд». Тогда же Сеченов получил ранение в ногу при попадании танкового снаряда в стену окопа и был вывезен из зоны боевых действий на лечение и реабилитацию, после которых его комиссовали.

«Жизнь нужно прожить так, чтобы <…> твой позывной у врага вызывал ужас. За мою голову украинцы выставили награду в 14 млн рублей в пересчете на наши деньги. Также по 7 млн рублей они запросили за голову каждого моего бойца. С гордостью могу сказать, что сейчас нахожусь в международном розыске под всеми видами санкций в 50 недружественных нам странах», — заявлял Сеченов в интервью перед участием в выборах в Томскую гордуму.

За время военной службы Сеченов был награжден орденом Мужества и несколькими медалями — Суворова, «За боевые отличия», «За возвращение Крыма» и «Участник военной операции в Сирии», а также знаком отличия группировки российских войск в Сирии.

До 2024 года он в звании майора руководил штабом парашютно-десантного батальона той же псковской дивизии, а потом был принят на работу в службу связи «Газпром Трансгаз Томск» на должность инженера первой категории, которую занимает до сих пор. Принял участие в создании местной Ассоциации ветеранов СВО, в Совет которой сам же входит.

В сентябре 2024 года на довыборах в Томскую гордуму по Центральному одномандатному избирательному округу №11 Сеченов баллотировался от «Единой России» и стал депутатом, а в ноябре — спикером. Доставшийся ему мандат ранее принадлежал соратнику оппозиционера Алексея Навального*.

На сайте гордумы Томска указано, что Сеченов женат, увлекается спортом и «изготовлением поделок из смолы». В городском парламенте он входит в состав комитетов по бюджету, экономике и собственности и по спорту и молодежной политике, а также в комиссию по регламенту и правовым вопросам. Срок полномочий текущего созыва истекает, поэтому Сеченову предстоит снова участвовать в выборах.

* Алексей Навальный внесен в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму (база Росфинмониторинга)