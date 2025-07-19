Отдыхающие на Азовском море россияне жалуются в социальных сетях на обилие медуз Rhizostoma pulmo, из-за которых купание стало практически невозможным. Спасатели с сачками на лодках вылавливают корнеротов сотнями килограммов, но ситуацию это не спасает. Что происходит на Азове и как это объясняют эксперты — в материале RTVI.

«Ядовитый кисель» — так описывают туристы Азовское море у берега Пересыпи и станицы Голубицкая. По их словам, вода стала «жгучей», некоторые сравнивают ее с острым тайским супом том-ям. «Медуз — как каши! Стоишь по колено, а вокруг — десятки монстров. Детей вообще не пускаю», — написала одна из отдыхающих.

«Запах непередаваемый, вода щипет, тошнит, чешется всё — и ноги, и спина», — поделились пострадавшие от укусов туристы с телеграм-каналом SHOT.

В интернете отдыхающие рассказывают, что при контакте с верхней частью медузы ожог не грозит — опасны только ее щупальца. «Но купаться просто невозможно, только и делаешь, что руками отмахиваешь», — сетуют они.

В Азовском море водятся всего два вида медуз — ушастая (Aurelia aurita) и корнерот (Rhizostoma pulmo). Ушастые медузы небольшие и почти бесцветные, медленно передвигаются и появляются у берега после шторма. Обжигают они только при контакте с лицом, причем симптомы ожога проявляются в основном у людей с чувствительной кожей.

Судя по видеороликам, опубликованным очевидцами с пляжей, корнероты плотной массой заполнили прибрежную зону, не давая купальщикам возможности зайти в воду. Люди жалуются, что сделать это можно только в обуви. Специалисты отмечают, что прибрежные скопления — характерная особенность корнеротов.

Корнероты — это ярко-синие или фиолетовые медузы диаметром до 40 см и массой несколько килограммов. Их ожоги болезненны, ощущения от них сравнивают с падением в куст крапивы. При контакте со стрекательными клетками щупалец на коже возникает покраснение, могут появиться волдыри, человек испытывает сильное жжение и зуд. Больное место рекомендуется раствором соды или морской водой, при необходимости используя пинцет для удаления щупалец, а потом приложить лед, принять антигистаминный препарат (например, диазолин).

Единичные ожоги от соприкосновения с корнеротами не представляют опасности для человека, кроме случаев, когда на фоне склонности к аллергическим реакциям симптомы проявляются особенно сильно. Однако при скоплении медуз контакт с ними может создать угрозу из-за обширного поражения кожи.

Помимо неудобств для купальщиков, нашествие корнеротов вредит экосфере моря: медузы активно поглощают зоопланктон, который является основной пищей для многих видов рыб, особенно молоди, и тем самым лишают рыбу Азово-Черноморья кормовой базы.

При этом бороться с медузами можно только консервативным способом — вытаскивать из воды. Применение химии для воздействия на корнеротов по понятным причинам запрещено. В Росрыболовстве пояснили, что заражение или отравление медуз для их уничтожения неизбежно причинит серьезный вред всей экоцепочке. Спасатели и сотрудники пляжей пытаются принять доступные меры — вылавливают медуз сачками и вывозят их на лодках, — но течение быстро приносит новые массы Rhizostoma pulmo.

Нашествие медуз может быть вызвано повышение солености Азовского моря до уровня 1970-х годов на фоне сокращения притока пресной речной воды из Дона и Кубани, считает эколог Вениамин Голубитченко.

В Азово-Черноморском филиале ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) уточнили, что соленость Азовского моря в период с 2006 по 2023 годы повысилась с 9,3% до 15,1%. Если процесс продолжится такими же темпами, то к 2030 году оно сравняется с Черным, а характерные для Азова виды рыбы — судак, тарань и лещ — практически исчезнут, предупредили в вузе.

«Хамса и тюлька, питающиеся планктоном, сокращаются, оставляя медузам простой путь к процветанию. Пищевая база подкреплена: азоты и фосфаты из сельхоз- и бытовых стоков вызывают обильное цветение фитопланктона, который питает зоопланктон, а он — медуз», — добавляет издание «КубаньПресс».

Специалисты также заявили, что скопление корнеротов в Азовском море может быть обусловлено мягкой зимой, в условиях которой удалось выжить большому количеству медуз, а из-за быстрого прогрева воды весной планулы (личинки) быстрее созревали, то есть размножение в целом ускорилось. Кроме того, по словам Голубитченко, на ситуации сказывается уменьшение популяции рыб, которые питаются медузы.

«Перевылов рыбы может привести к тому, что у медуз практически не останется естественных врагов», — предупредил эксперт.

При этом на фоне потепления и повышения солености воды в Азовском море активно размножаются новые обитатели — пиленгас, азовская камбала-калкан, промысловые беспозвоночные (креветки, рапаны, мидии). Также Росрыболовство строит большие планы на промысел завезенного из Индокитая во второй половине ХХ века моллюска скафарки, которого до сих пор не вылавливали в России в промышленных масштабах, и фиксирует рост популяции азовского осетра.

До сравнительно недавних пор Азовское море считалось «безмедузным», поэтому система отслеживания медуз и оповещения отдыхающих там не создавалась. Тем не менее туристы уже в курсе проблемы и минувшей весной даже заявляли, что скорее предпочтут загрязненную мазутом Анапу, чем «медузную кашу» Азова. Ситуация усугубляется тем, что нашествие медуз по срокам совпадает с туристическим сезоном: оно начинается в середине июля и продолжается до середины сентября, а пик его приходится на август.

При этом турагенты отмечают, что спрос на путевки на курорты Азовского моря все равно остается высоким, поскольку цены там ниже черноморских, а народу меньше. Разница в том, что на Азов советуют ехать до начала сезона медуз — то есть с конца мая по середину июля. Предыдущее нашествие корнеротов на побережье фиксировали в сентябре 2024 года, причем почти до конца месяца.