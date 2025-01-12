Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Тимур Ханды заявил RTVI, что похвала в адрес продающих снег якутских бизнесменов была шуткой. Благодаря ей, добавил он, регион получил неплохую бесплатную рекламу.

«Мой комментарий о продаже якутского снега был шуткой, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды», — сказал Ханды.

Собеседник RTVI напомнил, что Якутия славится своими холодами, снегом и уникальной природой. Эти особенности, по его словам, могут «стать визитной карточкой республики». Министр рассказал, что сегодня в региональном Оймяконском улусе Якутии завершился «самый холодный забег в мире» с участием представителей 16 регионов России.

«Учитывая такую заинтересованность, думаю, многие начнут больше интересоваться нашим регионом. И снова пошучу: отличная реклама без затрат бюджета!» — заключил Ханды.

В конце декабря было опубликовано интервью Ханды телеканалу «Якутия 24». Отвечая на вопрос о «самом смелом проекте» якутских предпринимателей, министр рассказал, что они продают снег из республики по 200 рублей за 1 кг. Он отметил, что это необычно для «для человека, который никогда в жизни не видел снег, с Африки, с других южных мест планеты».

На его слова обратили внимание некоторые СМИ и телеграм-каналы. Они сочли, что министр попытался выдать фейк за пример предприимчивости республиканских бизнесменов, и напомнили о статье «Российской газеты», в которой информация о продаже якутского снега называлась шуточной новостью.