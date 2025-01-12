Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Тимур Ханды заявил, что местные бизнесмены продают снег из республики по 200 рублей за килограмм. Ранее «Российская газета» писала, что информация о продаже якутского снега — это фейковая новость.

Корреспондент телеканала «Якутия 24» спросил Ханды о «самом смелом проекте» якутских предпринимателей. Тот сказал, что это была идея продавать снег по 200 рублей за 1 кг.

«Снег из арктических районов в Москве продается. Недавно увидел в интернете, насколько якутские предприниматели предприимчивы, что умудрились в Москве продавать якутский снег. <…> Для нас это как-то необычно, но для человека, который никогда в жизни не видел снег, с Африки, с других южных мест планеты, они покупают», — сказал министр.

На слова Ханды обратил внимание телеграм-канал «Торбозное радио».

«Следующим проектом министерства предпринимательства Якутии в 2025 году, видимо, будет выращивание сосулек на экспорт, а также продажа зимнего якутского тумана в запаянных банках, а летом — дыма от лесных пожаров», — отмечали владельцы канала в другом посте, помеченным хештегом «подписчикишутят».

О необычном объявлении о продаже «наичистейшего снега из лесов Якутии» по 200 рублей за 1 кг, опубликованном на «Авито», 13 декабря 2024 года сообщал «Москвич Mag».

Позднее «Российская газета» написала, что публикация оказалась шуткой шуточным и была удалена вскоре после того, как на него обратили внимание журналисты.

Авторы объявления, уточняла газета, утверждали, что завозом «товара» в столицу занималась некая московская компания, и все это для того, чтобы житель или гость города мог «вдохнуть запах чистейшего снега, добавить его в коктейль или поиграть в снежки».