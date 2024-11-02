С апреля по сентябрь 2024 года сервис «Яндекс Музыка» получил 68 запросов от госорганов по поводу ссылок на композиции, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов, сообщает РБК со ссылкой на «отчет прозрачности» аудиостриминга. За этот период по требованию властей было удалено более 4,9 тыс. единиц контента, включая 2,3 тыс. треков.

В черный список попали 135 треков, содержащих, по мнению экспертов, насилие, оскорбление или шок-контент. В сервисе отметили, что уведомляют о своих действиях правообладателя, который после этого «может внести изменения в контент и загрузить его заново либо подать апелляцию».

«У 75% удаленного по правилам “Яндекс Музыки” контента суммарно насчитывалось менее 100 прослушиваний в течение месяца до даты удаления. Чаще всего контент удаляется до того, как получит даже минимальную аудиторию сервиса», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, более 40 тыс. композиций получили маркировку 18+. Как уточняется в статье, некоторые из которых могут перестать попадать в общие рекомендации, если «Яндекс Музыка» сочтет, что они по разным причинам будут «вызывать дискомфорт у большой массы пользователей».

В прошлом году сервис отчитался об удалении 4,3 тыс. единиц контента, в том числе из-за распространения фейков о российской армии или военной операции, а также пропаганды ЛГБТ*. Маркировку «18+» получили более 17 тыс. треков.

С октября российские музыкальные сервисы «Звук», «Яндекс.Музыка», «VK Музыка» и «МТС Музыка» начали маркировать представленные в их коллекциях композиции исполнителей-иноагентов.

В Российском авторском обществе (РАО) пояснили, что весь этот доход размещается на специальном рублевом счету, вывести средства с которого можно только по специальному разрешению правительства. По словам представителей организации, в этом смысле музыканты-иноагенты приравниваются к артистам из «недружественных стран».

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России