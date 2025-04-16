«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Ожидается, что «процесс технической и операционной интеграции двух компаний» завершится до конца 2025 года. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе Яндекса.

«Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции», — говорится в пресс-релизе.

В результате сделки у «Яндекса» появятся пункты выдачи заказов (ПВЗ) еще более чем в 20 регионах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Там, где ПВЗ уже есть, их число увеличится.

Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры «Яндекса» после завершения интеграции компаний.

«Клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки: сервисам, технологиям и инфраструктуре», — уточняется в сообщении.

После перехода Boxberry под контроль «Яндекса» у клиентов службы доставки появится возможность отправлять свои товары более чем в 14 тыс. ПВЗ по всей России, отмечается в пресс-релизе. Также они смогут воспользоваться услугами более 60 сортировочных центров. В то же время станут доступны услуги курьерской экспресс-доставки и доставки в пределах города.

Финансовые параметры сделки в сообщении не раскрываются. По оценке генерального директора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, она может варьироваться в пределах 300-400 млн рублей. В разговоре с РБК он отметил, что Boxberry в 2024 году несла значительные убытки и существенно сократила объем операций.

«Фактически основная стоимость сделки — это клиентская база и бренд, потому что, в общем-то, фундаментально активов там очень немного, их пункты выдачи заказов — это в основном партнерские все истории. Переговоры велись явно давно, и, скорее всего, вопрос стоимости сделки был как раз основным, и, скорее всего, в процессе переговоров она существенно снизилось», — сказал Бурмистров.