Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», сообщает пресс-служба компании. Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский.

Вместо Yandex N.V. новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Ее основной владелец — закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд (ЗПИФ) «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Кто именно из менеджеров входит в состав ЗПИФ — неизвестно.

Помимо этого, есть еще четыре пайщика:

структура группы «ЛУКОЙЛ»;

структура основателя венчурного фонда LETA Capital Александра Чачава;

структура гендиректора депозитария «ИНФИНИТУМ» Павла Прасса;

структура инвестора Александра Рязанова.

Доли пайщиков неизвестны, однако в пресс-релизе компании указано, что ни у одного из них нет контрольного пакета акций.

«Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров компании. Еще двух номинирует «Фонд менеджеров», который был создан для того, чтобы команда менеджеров «Яндекса» сохранила право на принятие ключевых решений и управление компанией. Кроме того, «Фонд менеджеров» получит специальные права, в том числе право на вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров. В список этих вопросов входят изменения в уставе компании, утверждение бюджета и существенная реорганизация группы.

Оставшихся членов совета директоров сможет номинировать Фонд общественных интересов. Согласовать сделку должно собрание акционеров Yandex N.V. и регуляторы. После чего «Консорциум.Первый» планирует предложить держателям акций класса «А» опции по их ценным бумагам, которые позволят розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после ее выхода на Мосбиржу.

Согласно пресс-релизу, российский «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. Исключением станут четыре зарубежных стартапа — Nebius (облачные технологии), Toloka (разметка данных), Avride (технологии беспилотного вождения) и TripleTen (онлайн-образование для IT-специалистов) — и дата-центра в Финляндии.

«“Яндекс” продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления», — отметили в компании.

Кроме того, до конца 2024 года Yandex N.V. получит от «Яндекса» ограниченные права на использование части своих технологий.