Япония 15 декабря приняла новый пакет антироссийских санкций. В него впервые вошли компании из третьих стран, которые, по мнению японского правительства, помогают России обходить санкции. Ограничения вступят в силу с 22 декабря. Кроме того Япония запрещает импорт из России непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.

Российскую часть санкционного списка пополнили 57 российских компаний и организаций и 35 граждан России, разделенные на несколько категорий. Списки размещены на правительственных сайтах Японии

В основной санкционный перечень из 19 человек попали, например, омбудсмен Татьяна Москалькова, начальник Главного штаба Сухопутных войск Александр Лапин, замминистра обороны Татьяна Шевцова. Всего в этом списке теперь 719 фамилий.

В отдельный список лиц, связанных с Крымом и новыми российскими территориями, включены 16 человек из этих регионов. В их числе сенаторы Дмитрий Ворона, Константин Басюк, Дарья Лантратова, бывший мэр Мариуполя Олег Моргун, а также Сергей Дубинский (Хмурый) и Леонид Харченко (Крот), которых суд в Гааге признал виновными в крушении малайзийского Boeing 777 в 2014 году (Россия отвергает обвинения в причастности к случившемуся). Теперь список лиц, связанных с новыми регионами России, состоит из 327 имен.

В санкционный список компаний, подпадающих под экспортные ограничение, включены 57 компаний, в частности, Хабаровский судостроительный завод , Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ «Буревестник», Казанский пороховой завод, Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина. Всего в перечне на данный момент находятся 494 компании и организации.

В отдельный список организаций, чьи активы будут заморожены в случае обнаружения, включены 43 российские компании и организации, в том числе Юнармия, ЧВК «Патриот», входящие в Роскосмос НПО им. С. А. Лавочкина и холдинг «Российские космические системы», Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.

В число компаний, которые Япония подозревает в помощи России, вошли юрлица из Армении, Узбекистана, Сирии и ОАЭ. С 27 декабря вводятся санкции против i Jet Global DMCC (iJet) и Success Aviation Services FZC (ОАЭ), «Тако» (Армения), iJet (Сирия), Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC (Узбекистан).

Кроме того Япония пополнила санкционный список 27 компаниями из Белоруссии.