Японское правительство заявило протест Беларуси в связи с выходом в эфир на ее государственном телевидении программы о задержанном по обвинению в агентурной деятельности японском гражданине Масатоси Наканиси. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

«Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Беларуси», — отметил Хаяси.

Он пояснил, что Токио считает, что содержание программы может нарушать права человека.

4 сентября телеканал «Беларусь-1» в специально репортаже «Провал «самурая» из Токио» сообщил о задержании сотрудника японских спецслужб, который занимался сбором данных о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», происходящем на белорусско-украинской границе, а также съемкой военной инфраструктуры.

В эфире телеканала было сказано, что Наканиси прибыл в республику в 2018 году, заключил фиктивный брак с гражданкой Беларуси, который потом расторг. По данным СМИ, задержанный работал в Гомеле преподавателем японского языка в Университете имени Ф. Скорины.