Актер театра и кино Леонид Ярмольник в разговоре с RTVI заявил, что публикации телеграм-канала Mash о наличии у него проблем с желудком, артрита и пансинусита не соответствуют действительности.

«Мы с Mash уже давно разобрались. Просто им, видимо, нечем заниматься. Они транслируют неправильную информацию. Я просто делал анализ крови и МРТ. Они почему-то решили, что я заболел, присовокупили туда еще мою жену”, — сказал он.

По словам Ярмольника, речь шла о стандартном ежегодном обследовании, а процедура заняла не более трех часов.

“Вот и все. Так что все живы-здоровы. Не волнуйтесь. Спасибо за беспокойство”, — заключил актер.

В публикации Mash от 3 мая говорилось, что компьютерная томография выявила у Ярмольника воспаление гайморовых пазух. Телеграм-канал написал, что у актера якобы обострились проблемы с желудком, а также развились артрит и пансинусит.

В конце апреля Mash сообщал, что у Ярмольника был якобы диагностирован гипертонический криз, а у его жены Оксаны — хроническая сердечная недостаточность. Как утверждал телеграм-канал, давление супруги актера якобы повышалось до «критических значений» и ей дважды пришлось вызывать медиков.

Концертный директор Ярмольника Табриз Шахиди в разговоре с RTVI назвал эту информацию “очередными фантазиями людей, которым нужны сенсации и кликбейтные заголовки”. Сам актер 24 апреля сообщил РИА Новости, что находится на репетиции.