Дед главы МИД ФРГ Анналены Бербок в годы Второй мировой войны не просто воевал в рядах вермахта (ВС нацистской Германии), но и мог быть «ярым сторонником нацизма». Как пишет таблоид Bild, об этом говорится в досье вермахта.

По сообщению издания, речь идет о Вальдемаре (1913 — 2016), дедушке Бербок по отцовской линии, о котором она ранее уже говорила публично. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

Согласно досье, дед Бербок был «безусловным национал-социалистом», прочитал книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф» («Моя борьба»)* и «полностью придерживался национал-социализма».

Вместе с тем, по данным Федерального архива ФРГ, в личных делах тех лет «почти всегда» есть такие формулировки, как «твердо придерживается национал-социалистического мировоззрения» или «безупречная национал-социалистическая позиция».

Bild обратился к МИД ФРГ с вопросом о том, знала ли Бербок, что ее дед, возможно, был искренним убежденным национал-социалистом.

«Министру иностранных дел не было известно об этих документах», — заявили в германском МИД.

По информации таблоида, в семье Бербок тема о дедушке и войне всегда была «деликатной». Отец будущей главы МИД ФРГ «десятилетиями ссорился» со своим отцом Вальдемаром, поскольку тот не хотел рассказывать о себе и о войне: молчал, как и миллионы других вернувшихся с войны.

Вальдемар Бербок умер 24 июля 2016 года в возрасте 103 лет, оставив своим внукам небольшую семейную книгу.

«Вам невероятно повезло, что вам не пришлось испытать войну», — сказано в книге дедушки немецкого министра.

Теперь остается открытым вопрос о том, был ли дедушка Бербок больше, чем просто военнослужащим в рядах вермахта. Ответ на этот вопрос Бербок-старший унес с собой в могилу, отмечает Bild.

Известно также о том, что бабушка Анналены Бербок по материнской линии во время Второй мировой войны потеряла своего первого мужа. Об этом сама министр написала в своей автобиографии, которую посвятила «своей бабушке и всем поколениям, которые так много страдали, боролись и достигли».

Как писало издание Bunte, Бербок рассказала в книге, что ее бабушка Альма Чороба (1926 — 2015) пережила немало ударов судьбы. В частности, ее первый муж Виктор в апреле 1945 года погиб в боях с Красной армией при Кенигсберге (ныне Калининград). В 1950 году Альма вышла замуж во второй раз, в этом браке родилась девочка по имени Сильвия — будущая мать главы МИД Германии.

* внесена в России в федеральный список экстремистских материалов