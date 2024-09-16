Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI сообщил, что не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным после их встречи в октябре 2023 года.

Явлинский сказал, что у него не было личных встреч или телефонных разговоров с главой государства. «Нет, ничего такого нет», — заявил политик.

Он также озвучил некоторые подробности своей прошлогодней встречи с президентом. По его словам, Путин «не сказал ничего» на его предложение прекратить огонь.

«Выслушал очень внимательно, задал немало вопросов, но ничего не сказал», — отметил Явлинский.

О том, что Явлинский приезжал в Кремль, в октябре 2023 года рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. «Яблоко» тогда сообщило, что главным предметом обсуждения стала «тема о необходимости соглашения о прекращении огня в СВО». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не комментировал информацию о встрече.

Позже Явлинский в интервью RTVI рассказал подробности беседы с Путиным. Основатель «Яблока», в частности, отметил, что президент «внимательно все выслушал», «разговор был серьезный» и содержательный.