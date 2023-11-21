Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в программе RTVI «Вы держитесь!» рассказал подробности своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам лидера «Яблока», перед встречей с главой государства он прошел четырехдневный карантин. При этом, отметил политик, он не сидел дома, «там просто надо сдавать анализы». Во время встречи они с Путиным сидели «за обычным столом», добавил Явлинский.

Он утверждает, что заранее его никто не просил не поднимать какие-либо темы в разговоре с президентом. На вопрос о том, кто был инициатором встречи, собеседник RTVI ответил: «Взаимно».

«Смысл этой встречи был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. Поэтому разговаривать надо с тем, кто принимает решения. Вот для этого и была встреча», — заявил Явлинский.

Политик отметил, что у него «нет ответа», почему президент принял решение встретиться с ним именно сейчас. «Оно было взаимным. Постановка вопроса мною была сделана действительно давно. Когда он нашел нужным, тогда и произошла встреча», — добавил Явлинский.

По его словам, Путин «внимательно все выслушал», «разговор был серьезный» и содержательный.

«Мы обсуждали многое, но я не буду с вами об этом говорить, потому что меня интересует результат, а не просто, извините, болтовня», — добавил он.

Явлинский отказался отвечать на вопрос, общался ли он с кем-то из Украины на тему прекращения огня.

По мнению Явлинского, информированность Путина о происходящем «соответствует ему и его положению». Он также заявил, что во время встречи чувствовал, что находится на работе, а вышел от Путина с ощущением, «что работа продолжается».