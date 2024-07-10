Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом пишет 10 июля «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По словам собеседников издания, у намерения Зеленского есть несколько причин, в том числе его личное недовольство работой премьер-министра. Источники «УП» утверждают, что во время совещаний президент хотя и «не срывается» на Шмыгаля, но слушает его «с явным раздражением», и такое отношение украинского лидера напоминает ситуацию перед отставкой бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Теперь же Зеленский теряет эмоциональную связь с главой украинского правительства, пишет издание.

«Если они [люди, которым он поручает работу] на личном уровне не захватывают Зеленского, то он вряд ли им доверит что-то важное», — отмечает «УП».

В числе предпосылок якобы приближающейся отставки Шмыгаля источники издания называют отсутствие «положительных новостей», вызванных действиями кабмина. В частности, с правительством связывают угрозу дефолта, экономические проблемы и кризис в энергетике, пишет «Украинская правда».

Еще одной причиной намерения уволить Шмыгаля источники «УП» называют желание украинского руководства пересмотреть соглашения о проведении реформ с Международным валютным фондом (МВФ) и другими структурами Запада, за подписание которых отвечает кабмин. Как отмечает издание, нынешний премьер находится в эпицентре напряженности между руководством Украины и западными партнерами, которые «постоянно чего-то хотят и требуют».

«Украинская правда» сообщала о возможной отставке Шмыгаля в начале июля со ссылкой на окружение президента. Собеседники издания сообщили, что Зеленский «устал» от премьера. Вероятными кандидатами на должность главы правительства в случае отставки Шмыгаля издание назвало первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлию Свириденко, а также бывшего главу Минрегиона и председателя правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева.

О планах украинского руководства провести изменения в правительстве и уволить действующего премьера в конце июня также писало издание «Страна.ua». Собеседники издания считают, что Зеленский «повесит» на Шмыгаля «весь накопившийся в обществе негатив против власти», связанный с мобилизацией, коррупцией и ростом тарифов. По словам источников, таким образом украинский президент намерен показать, что «видит эти проблемы, решает их и повышает эффективность правительства».

«Страна.ua» писала, что в смене премьера заинтересован и глава офиса президента Андрей Ермак, в команде которого раньше работала Юлия Свириденко. Источники издания утверждают, что нового премьера могут назначить уже этим летом. В то же время украинское руководство не торопится официально принимать решение, поскольку допускает, что США и Евросоюз захотят другую, более приемлемую для себя кандидатуру на этом посту, отмечает «Страна.ua».