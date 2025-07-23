В Аргентине введен запрет на использование, распространение и продвижение зубной пасты Colgate после того, как местные жители пожаловались на побочные эффекты. Об этом сообщает национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT).

По данным управления, 19 жалоб поступило на пасту Colgate Total Active Prevention Clean Mint.

«Национальное управление начало получать сообщения о раздражении и воспалении тканей полости рта, таких как волдыри, язвы, жжение, отек и боль, среди прочего», — сказано в сообщении.

В связи с этим ANMAT проводит активный мониторинг подобных продуктов и призывает общественность сообщать о любых побочных эффектах, которые могут возникнуть во время или после использования зубной пасты.

В мае Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте марки Colgate Total Clean Mint. По данным регулятора, для данной категории продукции отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок.