Военные Южной Кореи намерены запустить к 2030 году около 60 спутников-шпионов для наблюдения за Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о 10-20 малых и примерно о 40 микроспутниках. Власти Южной Кореи определили, что спутников среднего размера недостаточно для наблюдения за КНДР.

Малые спутники планируется запустить в 2026-2028 годах, микроспутники — в 2028-2030 годах. Ожидается, что с помощью новой группировки спутников военные будут контролировать ситуацию на Корейском полуострове каждые полчаса.

В декабре 2023 года Южная Корея запустила с военной базы США в Калифорнии свой первый военный спутник-шпион при помощи ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX. Запуск второго спутника-шпиона запланирован на апрель 2024 года. К следующему году Сеул планирует вывести на орбиту в общей сложности пять средних спутников.

До этого Южная Корея не обладала собственными разведывательными спутниками и полагалась на американские спутники-шпионы. Они позволяют получать изображения с высоким разрешением, но используются в соответствии со стратегическими целями США, писало агентство Associated Press (АР) со ссылкой на почетного научного сотрудника Южнокорейского научно-исследовательского центра науки и техники Ли Чунгына. Кроме того, США иногда не передают Сеулу снимки, содержащие конфиденциальную информацию.

Южная Корея занимается развитием независимой космической системы наблюдения в ответ на аналогичные попытки КНДР. В ноябре прошлого года Северная Корея сообщила об успешном запуске своего первого военного шпионского спутника. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), он передал фотографии американских военных баз на территории США и острова Гуам.

Минфин США в ответ на запуск северокорейского спутника ввел санкции против организации Kimsuky и восьми граждан КНДР, которые живут за пределами страны. По версии американского ведомства, они помогают Пхеньяну обходить уже введенные ограничения.

В командовании Космических сил США заявили, что могут лишить КНДР «космических возможностей, используя различные средства». В Пхеньяне пригрозили ответить на вмешательство Вашингтона в работу северокорейской спутниковой программы вплоть до уничтожения американских спутников-шпионов.