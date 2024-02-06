Видеохостинг YouTube в одностороннем порядке заблокировал несколько десятков каналов региональных филиалов ВГТРК («Вести»), на которых размещались выпуски новостей и тематические программы. Как сообщили в «Ивтелерадио», чей канал тоже оказался недоступен, речь также идет о ГТРК «Санкт-Петербург», «Камчатка», «Белгород», «Брянск», «Карелия», «Мурман», «Псков», «Славия», «Поморье», «Коми Гор» и многих других.

По информации RT, всего для просмотра оказались недоступны около 40 YouTube-каналов региональных «Вестей». Видеохостинг официально не объяснил решение. Сотрудники ВГТРК считают, что причина блокировки связана с политической позицией платформы, которая противоречит информационной политике российских СМИ.

Ранее видеохостинг заблокировал доступ к десяткам каналов российских СМИ, среди которых региональные филиалы ВГТРК, материалы РБК, ТАСС, МИА «Россия сегодня». В июле 2023 года YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина, а в январе 2024 года — «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова.

В конце января зампред думского комитета по информационной политике Евгений Попов заявил изданию «Подъем», что в нижнюю палату парламента приходит множество обращений с просьбами заблокировать YouTube, но пока этот вопрос не рассматривается, так как нет альтернативы. Таким образом депутат отреагировал на предложение блогера Стаса «Ай, как просто!» закрыть доступ к видеосервису. Каналы самого блогера на площадке заблокированы с конца 2022 года.

YouTube принадлежит американской IT-корпорации Google. Аудитория сервиса превышает 2 млрд активных пользователей в месяц.